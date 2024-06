Euro 2024 đã trôi qua nhiều trận đấu với rất nhiều cuộc chiến mãn nhãn, rất nhiều bàn thắng được ghi. Vậy trong mắt Á hậu Huyền My, đâu là trận đấu khiến cô ấn tượng nhất? Tâm sự về điều này, Huyền My chia sẻ:

"Huyền My thích trận ĐT Đức thắng Scotland 5-1 vì trước đây bố của My ở Đức khá lâu nên My cũng quan tâm đội tuyển này. Hơn nữa ở tuyển Đức cũng có nhiều cầu thủ từng thi đấu cho Chelsea. Đó là một trận đấu gần như hoàn toàn vùi dập đối thủ của ĐT Đức.

Không chỉ đơn giản là thắng, ĐT Đức còn lập nên kỉ lục về trận khai mạc chênh lệch nhất lịch sử Euro, đây là điều My ấn tượng nhất ở những trận đấu đã qua".

Yêu thích tuyển Anh nhưng hiện tại, Huyền My đang ấn tượng nhất với màn ra quân của tuyển Đức.

Quả đúng là như vậy, trong số 7 trận đấu đã qua thì màn "hủy diệt" Scotland của tuyển Đức có nhiều bàn thắng nhất, lên tới con số 6 và có rất nhiều pha ghi bàn đẹp mắt.

Vào đêm nay sẽ diễn ra một trận đấu có lẽ cũng tạo ra được nhiều bàn thắng đẹp cùng tỷ số chênh lệch lớn. Đấy là trận đấu giữa Pháp vs Áo lúc 02h00. Dự đoán về trận đấu này, Á hậu Huyền My "tiên tri":

"Pháp là đội tuyển sở hữu đội hình đắt giá thứ hai Euro 2024, chỉ sau tuyển Anh. Với cái tên Mbappe thì Pháp không thể nào thua cuộc được. Đây sẽ là một chiến thắng với nhiều bàn cho Pháp đấy, ít nhất phải từ 3 bàn trở lên".

Huyền My đặt niềm tin Pháp sẽ thắng đậm đêm nay!

Có dự đoán giống Huyền My, MC Phương Huyền của VTV Cab cũng dự đoán một chiến thắng đậm đà cho tuyển Pháp: "Pháp là ĐT sở hữu đội hình rất mạnh được đánh giá là Ứng cử viên vô địch hàng đầu nên họ sẽ thể hiện sức mạnh ngay trong ngày ra quân với tỷ số 3-0".

Trong tối và đêm 17/6 này, chúng ta sẽ còn hai trận đấu Euro 2024 rất hấp dẫn nữa là Romania vs Ukraine lúc 20h00, Bỉ vs Slovakia lúc 23h00.

Dự đoán hai trận đấu này, Á hậu Huyền My tiếp: "Dù Ukraine được đánh giá cao hơn nhưng Romania cũng là đội có được tấm vé tham dự trực tiếp Euro 2024, đã có 14/15 trận bất bại liên tiếp ở mọi đấu trường. Nên My nghĩ cuộc gặp này, Romania sẽ tạo nên bất ngờ với chiến thắng 2-0.

Khi Bỉ gặp Slovakia, đây có lẽ sẽ là chiến thắng nhẹ nhàng cho Bỉ thôi. Nhìn vào những cái tên có mặt trong đội hình Bỉ năm nay, dù không phải thế hệ Vàng như trước nữa nhưng không thể nào coi nhẹ. Với các cái tên như Kevin De Bruyne, Lukaku… có lẽ Bỉ sẽ thắng 3-0".

MC Phương Huyền cũng chờ đợi Pháp thắng đậm.

Về phần mình, MC Phương Huyền nhận định: "Ukraine có kinh nghiệm hơn ở sân chơi Euro, kỳ trước họ vào tới tứ kết nên Huyền nghĩ đội bóng này sẽ có một màn ra quân thuận lợi trước Romania, thắng 2-1.

Bỉ đương nhiên luôn được đánh giá cao ở Euro với dàn sao của mình, Slovakia khó có thể có điểm trước Kevin De Bruyne và các đồng đội, tỷ số sẽ là 2-0 cho Bỉ".

Một điều đáng chú ý là trong số 7 trận Euro 2024 đã qua, những đội được đánh giá cao hơn gần như đều chiến thắng, chỉ duy nhất có trận Slovenia vs Đan Mạch là Đan Mạch không thể thắng mà bị cầm hòa 1-1.

Nếu quy luật này tiếp tục, chiến thắng sẽ lại dành cho Bỉ cùng Pháp, còn trận đấu giữa Romania vs Ukraine sẽ khó đoán hơn.