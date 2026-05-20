Người đẹp Châu Tuyết Vân giúp Việt Nam đoạt VÀNG tại đấu trường châu Á

Không còn ở thời kỳ sung sức nhất của sự nghiệp, nhưng Châu Tuyết Vân vẫn cho thấy đẳng cấp và bản lĩnh đáng nể. Nữ võ sĩ sinh năm 1990 tiếp tục trở thành đầu tàu của đội tuyển quyền taekwondo Việt Nam khi cùng đồng đội (Nguyễn Thị Lệ Kim và Liên Thị Tuyết Mai) giành Huy chương Vàng tại giải Taekwondo châu Á 2026 sáng nay, 20.5 (nội dung quyền đồng đội nữ tiêu chuẩn U40), nối dài bộ sưu tập thành tích đồ sộ của mình.

Tấm HCV mới nhất thêm một lần khẳng định vị thế đặc biệt của Châu Tuyết Vân trong làng taekwondo Việt Nam. Sau hơn một thập kỷ chinh chiến quốc tế, cô vẫn duy trì phong độ ổn định và luôn biết cách tỏa sáng ở những giải đấu lớn.

Điều đáng nói là chiến công này đến trong bối cảnh taekwondo Việt Nam đang bước vào giai đoạn chuyển giao lực lượng. Sự hiện diện của Châu Tuyết Vân không chỉ mang ý nghĩa chuyên môn mà còn là điểm tựa tinh thần rất lớn cho các võ sĩ trẻ.

Tượng đài bền bỉ của taekwondo Việt Nam

Nhắc đến Châu Tuyết Vân, người hâm mộ nhớ ngay tới hình ảnh một nữ võ sĩ vừa tài năng vừa giàu nghị lực. Cô bắt đầu tập luyện taekwondo từ năm 7 tuổi và sớm trở thành gương mặt nổi bật của đội tuyển quốc gia.

Trong sự nghiệp thi đấu kéo dài nhiều năm, Châu Tuyết Vân đã giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ. Theo thống kê, cô sở hữu tới 10 HCV thế giới, nhiều HCV SEA Games cùng các danh hiệu cấp châu lục.

Ở tuổi 36, khi nhiều vận động viên đã giải nghệ hoặc chuyển sang công tác huấn luyện, nữ võ sĩ TP.HCM vẫn đều đặn góp mặt ở các giải quốc tế và duy trì khả năng cạnh tranh huy chương. Chính sự bền bỉ ấy giúp cô trở thành biểu tượng đặc biệt của thể thao Việt Nam.

Trước đó không lâu, Châu Tuyết Vân cũng gây ấn tượng khi giành HCV tại Giải taekwondo Mỹ mở rộng 2026 tổ chức ở Las Vegas. Thành tích này cho thấy cô vẫn duy trì đẳng cấp cao dù phải cạnh tranh với nhiều đối thủ mạnh trên thế giới.

Chia sẻ sau chiến thắng ở Mỹ, nữ võ sĩ từng bày tỏ cảm xúc hạnh phúc khi “đầu năm thi đấu giải đầu tiên và giành ngay HCV”.

Không chỉ là huy chương

Điều khiến Châu Tuyết Vân được yêu mến không chỉ nằm ở bảng vàng thành tích. Cô còn truyền cảm hứng nhờ tinh thần thi đấu chuyên nghiệp, sự kỷ luật và khả năng duy trì khát vọng chiến thắng qua nhiều năm.

Trong bối cảnh thể thao Việt Nam đang hướng tới những mục tiêu lớn ở đấu trường châu lục và thế giới, những vận động viên giàu kinh nghiệm như Châu Tuyết Vân có vai trò rất quan trọng. Họ vừa là người trực tiếp mang về thành tích, vừa là “người truyền lửa” cho thế hệ kế cận.

Tấm HCV mới nhất tại giải châu Á vì thế mang ý nghĩa nhiều hơn một chiến thắng thông thường. Nó cho thấy taekwondo Việt Nam vẫn sở hữu những gương mặt đủ sức cạnh tranh ở đỉnh cao khu vực, đồng thời khẳng định giá trị bền vững của một tượng đài như Châu Tuyết Vân.

Ở tuổi mà không nhiều võ sĩ còn duy trì được đỉnh cao phong độ, “người đẹp làng võ” vẫn tiếp tục chinh phục những cột mốc mới. Và với người hâm mộ Việt Nam, hình ảnh Châu Tuyết Vân đứng trên bục nhận HCV đã trở thành biểu tượng quen thuộc của ý chí và bản lĩnh Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Tại giải Taekwondo châu Á 2026 diễn ra tại Mông Cổ từ 19 - 26.5 này, Việt Nam còn đoạt được 2 suất dự Asiad 2026 và một HCV nữa tại ngày thi đấu thứ hai. Tấm HCV đó là của Lê Thanh Trung, Nguyễn Thiên Phụng và Nguyễn Văn Trường tại nội dung quyền đồng đội nam tiêu chuẩn U40. Ngoài 2 tấm HCV này, Việt Nam còn có 1 HCB và 1 HCĐ.