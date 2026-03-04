Người đại diện bác bỏ tin đồn cựu sao Inter Milan muốn về Iran cầm súng bảo vệ đất nước

Giữa lúc mạng xã hội rần rần tin đồn tiền đạo số 1 Iran muốn “gác bóng đá để ra trận”, phía đại diện của Mehdi Taremi đã chính thức lên tiếng làm rõ.

Cụ thể, những ngày qua xuất hiện thông tin cho rằng Taremi đang cân nhắc rời châu Âu để trở về quê nhà gia nhập quân đội, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang. Tin đồn lan nhanh đến mức nhiều người tin rằng anh đã thông báo ý định này với CLB.

Tuy nhiên, người đại diện của chân sút 31 tuổi đã phủ nhận hoàn toàn. Theo đó, ông khẳng định tất cả những phát ngôn đang bị lan truyền đều không chính xác, đồng thời nhấn mạnh Taremi hiện chỉ tập trung vào bóng đá và các mục tiêu chuyên môn.

Người đại diện lên tiếng về tin đồn Taremi muốn về Iran gia nhập quân đội

Không chỉ phía đại diện, lãnh đạo CLB Olympiacos - đội bóng Taremi đang thi đấu - cũng bác bỏ tin đồn, gọi đây là thông tin thất thiệt xuất phát từ mạng xã hội. Đội bóng khẳng định tiền đạo người Iran vẫn tập luyện và sinh hoạt bình thường, không có bất kỳ thay đổi nào liên quan đến tương lai của anh.

Trước đó, một số nguồn quốc tế đưa tin theo hướng suy đoán rằng Taremi muốn “đứng về phía quê hương” giữa bối cảnh chính trị nhạy cảm. Tuy nhiên, cho đến thời điểm này, không có tuyên bố chính thức nào từ chính cầu thủ xác nhận điều đó.