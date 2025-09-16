Người "chống lưng" cho Louis Phạm trở lại mạnh mẽ sau loạt drama

Giữa lúc vướng tin đồn lại một lần nữa "đường ai nấy đi" vì yêu xa, Louis Phạm (hay còn được biết đến là cựu VĐV TDDC Phạm Như Phương) bất ngờ đăng tải đoạn video tình tứ bên bạn trai Việt kiều. Đáng chú ý, kèm theo đó là dòng chữ đang là hot trend: "Yên tâm đi, sau này cứ mạnh dạn tiến về phía trước, tôi chống lưng cho em".

Động thái này không chỉ xua tan tin đồn rạn nứt mà còn cho thấy tình cảm gắn bó, bền chặt của cả hai. Anh chàng bạn trai Việt kiều từ nước Mỹ xa xôi vẫn luôn dõi theo, cổ vũ và "chống lưng" cho Louis Phạm bằng những khoảnh khắc ngọt ngào được chia sẻ gần đây.

Louis Phạm khoe người "chống lưng" cho mình

Bạn trai của Louis Phạm cũng bày tỏ tình cảm bằng loạt khoảnh khắc tình tứ bên nàng gần đây

Về phía Louis Phạm, sau loạt drama ồn ào trong quá khứ, cô nàng đang khiến nhiều người bất ngờ với sự trở lại đầy mạnh mẽ. Trên mạng xã hội, Louis liên tục xuất hiện với phong độ nhan sắc đỉnh cao: khi thì gợi cảm hết nấc trong bikini, lúc lại sang chảnh, thần thái ngút ngàn trong loạt ảnh thời trang. Nét đẹp quyến rũ, hiện đại và tự tin của cô được nhận xét ngày càng cuốn hút, như đã vượt quá hoàn toà ồn ào đời tư.

Dù phải yêu xa, Louis Phạm và bạn trai hiện tại vẫn giữ thói quen "hâm nóng" tình cảm qua những màn tương tác dễ thương. Chính sự đồng hành, ủng hộ âm thầm từ bạn trai Việt kiều được xem là bệ phóng tinh thần để Louis Phạm vượt qua sóng gió và trở lại với hình ảnh đầy năng lượng và nhan sắc rực rỡ.

Từ chuyện tình cảm đến phong độ nhan sắc, Louis Phạm đang chứng minh cho tất cả thấy: drama có thể khiến cô chao đảo, nhưng phía sau vẫn luôn có một người đàn ông sẵn sàng "chống lưng", giúp cô tự tin bước tiếp về phía trước.

Louis Phạm khoe nhan sắc quyến rũ trong loạt ảnh mới đây



