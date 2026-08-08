Ngược dòng quả cảm, đội bóng Việt Nam đánh bại đối thủ Trung Quốc ngay trên sân khách

Đội bóng Việt Nam có trận thắng đầu tiên tại giải quốc tế.

Ở lượt đầu tiên Giải giao hữu quốc tế Phoenix Cup 2026, U15 PVF (Việt Nam) chạm trán U15 XXQ Sports (Trung Quốc). Đội bạn nhập cuộc tốt hơn và có bàn thắng dẫn trước từ sớm. Nhưng U15 PVF gỡ hòa nhờ tình huống pressing tầm cao hiệu quả.

Phút 24, nỗ lực gây áp lực giúp các cầu thủ PVF đoạt bóng ngay trước vòng cấm địa đối phương. Bóng nhanh chóng được đưa vào khu vực 16m50. Văn Duy có mặt đúng lúc để volley dứt điểm gỡ hòa.

Trước khi hiệp một kết thúc, U15 XXQ Sports tái lập thế dẫn bàn. Đầu hiệp hai, tỉ số một lần nữa được cân bằng. Người mang về bàn thắng cho U15 PVF là Bá Huy.

Những phút cuối trận, thế trận diễn ra giằng co quyết liệt, cả 2 đội đều cố gắng tìm kiếm bàn thắng quyết liệt. Một lần nữa, các tình huống pressing tầm cao của U15 PVF phát huy tác dụng.

Phút 61, các cầu thủ Việt Nam cướp được bóng trong chân hậu vệ Trung Quốc. Mạnh Duy được đặt vào thế đối mặt thủ môn và dễ dàng dứt điểm ghi bàn ấn định tỉ số 3-2.

U15 PVF khởi đầu với chiến thắng

Đây là chiến thắng đầu tiên của U15 PVF tại Phoenix Cup. Đại diện Việt Nam còn 4 trận đấu nữa tại vòng bảng, đều trước các đối thủ Trung Quốc. Nếu giành 1 trong 2 vị trí đầu bảng, U15 PVF sẽ lọt vào vòng bán kết.