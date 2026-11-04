Ngược dòng khó tin trước Roma, Man Utd giải cứu chiếc ghế của HLV Michael Carrick

Bị AS Roma dẫn trước hai bàn ngay trong hiệp một, Manchester United đã tạo nên màn lội ngược dòng đầy cảm xúc tại Old Trafford để giành chiến thắng 3-2.

Manchester United vừa trải qua một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất mùa giải khi đánh bại AS Roma với tỷ số 3-2, dù có thời điểm bị đối thủ dẫn trước tới hai bàn. Màn ngược dòng tại Old Trafford không chỉ mang về chiến thắng quý giá cho Quỷ đỏ mà còn giúp HLV Michael Carrick có thêm cơ hội giữ ghế.

Được chơi trên sân nhà, MU vẫn nhập cuộc thiếu thuyết phục và sớm phải trả giá bởi những sai lầm ở hàng phòng ngự. Phút 11, Matias Soule tận dụng khoảng trống được tạo ra sau tình huống MU để mất bóng ở khu trung tuyến, trước khi đánh bại thủ môn Senne Lammens trong pha đối mặt để mở tỷ số cho Roma.

Chưa kịp ổn định đội hình, Quỷ đỏ tiếp tục nhận thêm gáo nước lạnh. Phút 17, Ayden Heaven để bóng chạm tay trong vòng cấm, khiến trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền. Donyell Malen không bỏ lỡ cơ hội, dễ dàng đánh bại Lammens để nâng tỷ số lên 2-0 cho đội khách. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử các cúp châu Âu, một đội khách ghi hai bàn tại Old Trafford chỉ trong vòng 6 phút.

Bị dẫn trước hai bàn, MU gần như đánh mất thế trận trong phần còn lại của hiệp một. Thậm chí, đội chủ nhà còn may mắn không phải nhận thêm bàn thua sau những cơ hội nguy hiểm của Malen và Soule.

Những tiếng la ó vang lên từ khán đài Old Trafford khi hai đội bước vào giờ nghỉ. Tuy nhiên, phản ứng của người hâm mộ dường như đã tiếp thêm động lực để các cầu thủ MU thay đổi bộ mặt trong hiệp hai.

HLV Carrick trải qua những giờ phút khó khăn khi Man Utd bị dẫn trước 2 bàn chỉ sau 17 phút.

Cunha trở thành người hùng, MU tạo nên màn ngược dòng khó tin

Bước ngoặt đến khi Matheus Cunha mang về quả phạt đền cho MU sau tình huống bị Gianluca Mancini phạm lỗi trong vòng cấm. Bruno Fernandes là người thực hiện, nhưng cú sút đầu tiên của tiền vệ người Bồ Đào Nha bị thủ môn Roma cản phá.

Dù vậy, Bryan Cristante đã di chuyển vào vòng cấm quá sớm, khiến trọng tài yêu cầu thực hiện lại quả phạt đền. Ở lần thứ hai, Bruno Fernandes không mắc sai lầm nào, rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 và thắp lại hy vọng cho đội chủ sân Old Trafford.

Bàn thắng này giúp MU chơi hưng phấn hơn hẳn. Sức ép liên tục được Quỷ đỏ tạo ra khiến hàng phòng ngự Roma phải chống đỡ vất vả. Bryan Mbeumo từng đưa bóng dội vào mép trong cả hai cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên chủ nhà, trước khi Cunha tiếp tục có một pha dứt điểm nguy hiểm nhưng không thể đánh bại thủ môn đối phương.

Những nỗ lực của MU cuối cùng cũng được đền đáp ở phút 83. Leonardo Balerdi mắc sai lầm trong tình huống phá bóng, tạo điều kiện để Cunha xuất hiện đúng lúc và dứt điểm chính xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát.

Chưa dừng lại ở đó, chỉ ít phút sau, tài năng trẻ Shea Lacey có đường kiến tạo thông minh để Cunha băng xuống tung cú sút quyết đoán vào góc gần. Bàn thắng thứ hai của tiền đạo người Brazil hoàn tất màn ngược dòng ngoạn mục, đưa MU vượt lên dẫn 3-2.

Cunha trở thành người hùng của Man Utd với cú đúp.

Trong những phút bù giờ, MU còn phải đối mặt với tình huống mất người sau một pha phạm lỗi dẫn đến thẻ đỏ gián tiếp cũng của... Cunha. Tuy nhiên, điều đó không thể ngăn Quỷ đỏ bảo vệ thành công lợi thế và khép lại trận đấu bằng chiến thắng đầy cảm xúc.

Chiến thắng quan trọng với tương lai của Michael Carrick

Không chỉ có ý nghĩa về mặt điểm số, chiến thắng trước Roma còn mang giá trị tinh thần rất lớn đối với MU và HLV Michael Carrick.

Trước trận đấu, nhà cầm quân người Anh chịu sức ép đáng kể khi đội bóng trải qua 9 trận liên tiếp chỉ hòa và thua. Những màn trình diễn thiếu thuyết phục khiến tương lai của Carrick trở thành chủ đề được bàn luận thường xuyên.

Bởi vậy, việc đánh bại Roma sau khi bị dẫn trước hai bàn là cú hích quan trọng đối với chiến lược gia này. Đặc biệt, màn trình diễn bùng nổ trong hiệp hai cho thấy MU vẫn có khả năng tạo ra khác biệt khi tìm lại được tinh thần và sự quyết tâm.

Matheus Cunha xứng đáng là cái tên được nhắc đến nhiều nhất sau trận đấu với cú đúp bàn thắng, trực tiếp đưa đội chủ nhà từ thế bị dẫn 1-2 đến chiến thắng chung cuộc 3-2.

Dẫu vậy, màn ngược dòng không thể che lấp những vấn đề của MU trong hiệp một, đặc biệt là sự thiếu chắc chắn nơi hàng phòng ngự. Carrick vẫn còn nhiều việc phải làm nếu muốn đưa Quỷ đỏ trở lại quỹ đạo ổn định.

Trước mắt, chiến thắng này giúp MU có thêm sự tự tin trước cuộc đại chiến với Aston Villa vào cuối tuần. Đây cũng sẽ là trận đấu có ý nghĩa quan trọng đối với tương lai của Michael Carrick.