Ngược dòng đánh bại Swansea, Man City giành vé tứ kết League Cup

Không muốn lặp lại thất bại sớm như mùa rồi nhưng cũng chẳng thể tung hết lực lượng mạnh nhất để đấu với đội bóng Hạng nhất như Swansea, HLV Pep Guardiola "cất" hàng loạt trụ cột Man City lên ghế dự bị, nhiều người còn không được đăng ký ra sân.

Lúng túng giữa "ngã ba đường", Man City thực sự gặp khó trước đối thủ hạng dưới nhưng tinh thần chiến đấu không thể chê vào đâu được.

Gonçalo Franco (17, giữa) phấn khích sau khi ghi bàn vào lưới Man City

Chơi trên sân nhà, Swansea nhập cuộc đầy hứng khởi và gây bất ngờ với lối pressing tốc độ cao. Phút 12, Gonçalo Franco tung cú sút xa sấm sét từ ngoài vòng cấm, đưa bóng găm thẳng vào lưới thủ thành James Trafford, mở tỉ số cho đội bóng Xứ Wales.

Bàn thắng này khiến Man City choáng váng, trong khi gần 20.000 khán giả có mặt tại sân Swansea.com vỡ òa trong niềm vui.

Jeremy Doku san bằng cách biệt cho đội khách Man City

Tuy nhiên, đẳng cấp của đội khách sớm lên tiếng. Phút 39, Jeremy Doku nhận bóng từ cánh trái, đi bóng khéo léo vượt qua hai hậu vệ trước khi tung cú dứt điểm chéo góc chuẩn xác, gỡ hòa 1-1 cho Man City. Pha lập công giúp thầy trò Guardiola trút bỏ áp lực và giành lại quyền kiểm soát thế trận.

Omar Marmoush gia tăng cách biệt cho Man City...

Sang hiệp hai, Swansea vẫn phòng ngự kỷ luật, khiến Man City bế tắc trong phần lớn thời gian. Pep Guardiola lập tức tung cả Phil Foden, Josko Gvardiol lẫn John Stones vào sân để củng cố cả hàng công lẫn tuyến phòng ngự.

Phút 77, Omar Marmoush mới khai thông thế bế tắc với cú sút chéo góc sau đường chuyền tinh tế của Rayan Cherki. Bàn thắng giúp Man City dẫn 2-1 và mở toang cánh cửa đi tiếp.

... trước khi Rayan Cherki ấn định chiến thắng 3-1 ở phút bù giờ

Đội chủ nhà dồn lên tìm bàn gỡ trong tuyệt vọng, và đó là lúc họ trả giá. Phút 90+2, Rayan Cherki khép lại đêm tỏa sáng của mình bằng pha dứt điểm quyết đoán trong tình huống phản công nhanh, ấn định chiến thắng 3-1 cho đội khách.

Với kết quả này, Man City giành quyền vào tứ kết Cúp Liên đoàn Anh, chờ gặp Brentford, đại diện Ngoại hạng vừa nhấn chìm đội bóng Hạng tư Grimsby Town với tỉ số 5-0 một ngày trước đó.