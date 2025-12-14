Ngược dòng đẳng cấp, tuyển Việt Nam vào bán kết SEA Games với ngôi đầu bảng

Lượt trận cuối vòng bảng futsal nữ SEA Games 33, đội tuyển futsal nữ Việt Nam đối đầu với Myanmar. Với tình thế hiện tại, tuyển Việt Nam chỉ cần không với cách biệt quá 2 bàn là sẽ giành vé vào bán kết. Nhưng thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng hướng đến một kết quả có điểm để giữ vững ngôi đầu bảng.

Cuộc đọ sức diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Cả 2 đội Việt Nam và Myanmar đều nhập cuộc với quyết tâm chiến thắng. Hàng loạt tình huống nguy hiểm được tạo ra về phía khung thành 2 bên.

Phút thứ 10, từ tình huống phản công thần tốc, cầu thủ Myanmar khéo léo đánh bại thủ môn Việt Nam trong thế đối mặt để mang về bàn mở tỉ số.

Tới phút 17, tuyển Việt Nam được hưởng quả đá phạt không hàng rào. Thanh Ngân dứt điểm uy lực để san bằng cách biệt.

Ngay sau đó, tuyển Việt Nam tiếp tục có cơ hội từ tình huống đá phạt. Lối chơi quyết liệt và sẵn sàng phạm lỗi của tuyển Myanmar phải trả giá bởi quả phạt không hàng rào. Phương Anh tận dụng tốt thời cơ, dứt điểm hiểm hóc nâng tỉ số lên 2-1.

Tuyển futsal nữ Việt Nam thể hiện bản lĩnh đúng lúc

Trong hiệp hai, tuyển Việt Nam chủ động giảm nhịp độ trận đấu nhằm duy trì lợi thế. Tuy nhiên, chỉ một khoảnh khắc thiếu tập trung, các học trò của HLV Nguyễn Đình Hoàng đã bị đối thủ san bằng tỉ số ở phút 27.

Thế trận trải qua những phút giằng co quyết liệt. Phút 34, tuyển Việt Nam tái lập thế dẫn bàn. Cú sút mạnh của A Dắt Rin Tô khiến thủ môn đội bạn không thể bắt dính bóng. A Dắt Rin Tô lập tức ập vào đá bồi tung lưới, nâng tỉ số lên 3-2.

Phút 36, cách biệt được nhân đôi cho tuyển Việt Nam. Trong tình huống dàn xếp đá phạt, Bùi Thị Trang xuất hiện đúng lúc để sút bóng cận thành, mang về bàn thắng thứ tư cho đoàn quân áo đỏ.

Khoảng cách 2 bàn giống như một đòn mạnh giáng vào tinh thần của các cầu thủ Myanmar. Đội bạn không thể một lần nữa san bằng cách biệt.

Trận đấu kết thúc với tỉ số 4-2 nghiêng đội tuyển futsal nữ Việt Nam. Đoàn quân áo đỏ giành trọn vẹn 6 điểm ở vòng bảng và đi tiếp với ngôi nhất bảng. Kết quả này giúp tuyển Việt Nam gần như chắc chắn gặp Philippines tại bán kết và tránh được chủ nhà Thái Lan. Đây là nhánh đấu được đánh giá thuận lợi cho thầy trò HLV Nguyễn Đình Hoàng.

Vòng bán kết môn futsal nữ SEA Games 33 sẽ diễn ra ngày 16/12.