Ngôi sao V.League dẫn đầu BXH giải châu Á, xếp trên Sadio Mane và Kingsley Coman

Cú đúp của Brenner Marlos góp phần quan trọng giúp CLB Nam Định đánh bại Ratchaburi (Thái Lan) với tỉ số 3-1 trong trận ra quân Cúp C2 châu Á 2025/26.

Tiền đạo người Brazil tạm thời dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới giải đấu, bằng với Lima và Renato Junior (cùng khoác áo CLB Al Wasl). Thành tích 2 bàn giúp Brenner xếp trên nhiều chân sút danh tiếng như Kingsley Coman, Sadio Mane (cùng có 1 bàn cho CLB Al Nassr).

Brenner lập cú đúp trong trận ra quân Cúp C2 châu Á 2025/26

Kể từ khi gia nhập CLB Nam Định vào đầu năm 2025, Brenner là mảnh ghép quan trọng trên hàng công. Anh đã ra sân 17 trận với thành tích 8 bàn thắng và 9 pha kiến tạo. Phong độ của Brenner nói riêng cùng dàn ngoại binh nói chung mang tới hi vọng tiến sâu tại Cúp C2 châu Á cho CLB Nam Định.

Brenner là 1 trong 3 chân sút đã ghi được 2 bàn thắng

Mùa giải trước, đội bóng thành Nam cũng từng có một chân sút nhiều vòng đấu nằm trong nhóm các tay săn bàn tốt nhất Cúp C2 châu Á là Nguyễn Xuân Son. Xuân Son khi ấy ghi tới 5 bàn chỉ sau 6 trận vòng bảng.

Tuy nhiên, chấn thương dài hạn khiến tiền đạo 28 tuổi vắng mặt ở vòng 1/8, nơi CLB Nam Định để thua trước Sanfrecce Hiroshima (Nhật Bản). Xuân Son hiện vẫn đang trong quá trình hồi phục chấn thương và không nằm trong danh sách đăng ký của CLB Nam Định ở vòng bảng Cúp C2 châu Á mùa 2025/26.