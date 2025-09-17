Ngôi sao Việt Nam trên đường sang Nhật Bản, nhận mức lương "hoành tráng" cỡ nào?

Phụ công Trần Thị Bích Thủy, một trong những tài năng trẻ của bóng chuyền nữ Việt Nam, đang có khả năng chuyển sang thi đấu tại Nhật Bản với đội bóng Okayama Seagulls. Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cô, bởi lẽ bóng chuyền Nhật Bản nổi tiếng với chất lượng và mức độ cạnh tranh cao.

Theo thống kê từ Salary Expert, mức lương trung bình cho một vận động viên mới thi đấu tại Nhật Bản (từ 1 đến 3 năm kinh nghiệm) rơi vào khoảng 2,4 triệu yên/năm, tương đương với hơn 493 triệu đồng. Đối với những cầu thủ đã có thời gian thi đấu ổn định, con số này có thể tăng lên đến 3,6 triệu yên/năm (hơn 662 triệu đồng). Đặc biệt, các vận động viên có kinh nghiệm trên 8 năm có thể kiếm được hơn 4,4 triệu yên/năm, tương đương khoảng 800 triệu đồng.

Bích Thủy cũng mới thi đấu tại Hàn Quốc.

Mặc dù mức lương cụ thể tại Okayama Seagulls chưa được công bố, báo chí Nhật Bản cho biết mức đãi ngộ sẽ phụ thuộc vào vị trí, kinh nghiệm và danh tiếng của từng cầu thủ. Với bề dày thành tích, khi từng khoác áo đội tuyển quốc gia và có kinh nghiệm thi đấu quốc tế, Bích Thủy có lý do để hy vọng vào một mức lương hấp dẫn.

Trước khi có cơ hội này, Bích Thủy đã gây chú ý khi được doanh nhân Đào Hữu Huyền, Chủ tịch CLB Hóa chất Đức Giang, tặng một căn hộ trị giá từ 700 đến 800 triệu đồng sau khi giành huy chương bạc tại SEA Games 31 cùng đội tuyển. CLB Hóa chất Đức Giang nổi tiếng với chế độ đãi ngộ công bằng, tạo điều kiện cho các cầu thủ yên tâm cống hiến.

Đầu năm 2025, Bích Thủy cũng đã thử sức tại giải bóng chuyền Hàn Quốc trong màu áo GS Caltex Seoul Kixx với một hợp đồng 3 tháng. Dù mức lương không được tiết lộ, nhưng theo thông tin từ truyền thông Hàn Quốc, thu nhập trung bình của vận động viên nữ trong giải này vào mùa 2024-2025 khoảng 100.000 USD (hơn 2,6 tỷ đồng), và có thể tăng lên 125.000 USD trong mùa 2025-2026. Đặc biệt, ngoại binh đẳng cấp cao có thể đạt tới 300.000 USD/mùa.

Cơ hội thi đấu tại Nhật Bản không chỉ đem lại cho Bích Thủy mức lương hấp dẫn mà còn là một trải nghiệm quý giá trong sự nghiệp thể thao của cô.