Ngôi sao Việt Nam tỏa sáng, chơi ấn tượng trước ứng viên vô địch tại Nhật Bản

Trận đấu giữa Gunma Green Wings và NEC Red Rockets – đội bóng đang xếp hạng 1 trên bảng xếp hạng và được xem là ứng viên nặng ký cho chức vô địch – diễn ra trưa 28/2 theo giờ Việt Nam. Tuy bị đánh giá thấp hơn, Gunma Green Wings nhập cuộc với tâm lý thoải mái và quyết tâm tạo bất ngờ sau thời gian nghỉ hơn một tuần. Dù vậy, sức mạnh vượt trội của Red Rockets vẫn thể hiện rõ khi họ kiểm soát tốt từng điểm số và giành chiến thắng chung cuộc 3–0 sau ba set với các tỉ số 25–22, 25–17 và 27–25.

Thanh Thúy chơi ấn tượng ở Nhật Bản.

Điểm nhấn đáng chú ý nhất của trận đấu chính là màn thể hiện của Thanh Thúy. Dù đội nhà thất bại, cô vẫn tạo dấu ấn với phong độ ổn định, ghi nhiều điểm nhất bên phía Gunma. Những pha tấn công mạnh mẽ, kỹ thuật dứt điểm đa dạng và khả năng chịu tải cao cho thấy đẳng cấp của chủ công Việt Nam ở môi trường bóng chuyền hàng đầu châu Á.

Ngoài ra, ở một diễn biến khác, Vi Thị Như Quỳnh – người từng là đồng đội của Thanh Thúy trong màu áo tuyển quốc gia – cũng đã kết thúc mùa giải tại Proliga Indonesia cùng Medan Falcons. Đội bóng này nhận thất bại 0–3 trước Jakarta Popsivo, khép lại mùa giải với 12 trận toàn thua và xếp cuối bảng. Như Quỳnh dự kiến trở về Việt Nam vào ngày 1/3 để chuẩn bị cho giải Vô địch Quốc gia 2026.

Dù chưa có điểm số, màn trình diễn cá nhân của ngôi sao Việt Nam tại Nhật Bản tiếp tục là điểm sáng được người hâm mộ trong nước chú ý, đặc biệt trong bối cảnh bóng chuyền Việt Nam ngày càng hội nhập sâu rộng vào các giải đấu chất lượng cao.