Ngôi sao Việt Nam nổi giận vì bị xử ép tại SEA Games: Cầu trong nhưng cứ bị xử ra ngoài?

Tại tứ kết nội dung đồng đội nữ môn cầu lông của SEA Games 33 diễn ra ở Bangkok hôm nay, tay vợt hàng đầu Việt Nam Nguyễn Thùy Linh — hiện xếp hạng 22 thế giới — đã tạo nên cú lội ngược dòng đầy kịch tính trước đối thủ Karupathevan Letshanaa (Malaysia). Sau khi để thua 15–21 ở set đầu, Thùy Linh nhanh chóng điều chỉnh chiến thuật, thắng 21–10 ở set hai, rồi kết thúc set ba với tỉ số 23–21. Tuy nhiên, chiến thắng dù ngọt ngào vẫn không cứu vãn tâm trạng của cô sau trận đấu — bởi theo Thùy Linh, nhiều quyết định của trọng tài đã ảnh hưởng rõ rệt đến kết quả.

Nói với báo chí ngay sau khi rời sân, Thùy Linh cho biết cô “ức chế” vì có ít nhất ba tình huống mà cô tin chắc cầu đã trong sân — hoặc đối thủ đánh ra ngoài — nhưng trọng tài lại bắt bất lợi. “Một tình huống còn lại, mình dám chắc cầu trong sân nhưng vẫn bị bắt ra ngoài.” — cô chia sẻ.

Một tình huống Thùy Linh dứt điểm, cầu ở trong sân nhưng bị trọng tài xử ra ngoài.

Cô cũng thừa nhận việc không được quyền challenge khiến mọi tình huống nhạy cảm càng trở nên vô vọng, đặc biệt ở những thời điểm quyết định khi đôi bên bám đuổi điểm số.

Dù bức xúc nhưng Thùy Linh khẳng định: cô vẫn giữ được tâm lý vững vàng để hoàn thành trận đấu. “Những lúc điểm số cân bằng, em phải giữ cho mình không bị mất tập trung… ở ván ba, dù bạn dẫn trước nhưng em vẫn cố gắng bình tĩnh…” — đó là cách cô lý giải cho cú ngược dòng ngoạn mục.

Thùy Linh nổi giận vì bị trọng tài xử ép.

Khi được hỏi về khả năng tiếp tục gặp các tình huống “xử ép” trong các vòng sau, Thùy Linh thẳng thắn: “Em nghĩ là em không có gì để mất. Có sợ thì em vẫn phải thi đấu thôi, đâu còn lựa chọn nào khác.”

Hơn hết, điều khiến Thùy Linh trăn trở không chỉ là một trận đấu, mà là sự công bằng — khi ở một giải đấu tầm khu vực như SEA Games, những sai sót của trọng tài không chỉ ảnh hưởng đến kết quả, mà còn ảnh hưởng đến tâm lý, cơ hội tiến sâu cho bất kỳ vận động viên nào. Với cô — và cả lực lượng cầu lông Việt Nam — sự việc hôm nay là lời nhắc nhở rõ rệt: đôi khi, dù nỗ lực đến đâu, kết quả vẫn bị chi phối bởi những yếu tố ngoài sân đấu.

Với mục tiêu bảo vệ màu cờ sắc áo và khát khao vươn tới huy chương, Thùy Linh cho biết sẽ cố gắng “vượt khó, giữ bản lĩnh” trong các nội dung tiếp theo. Dù có những nghi ngờ — dù có áp lực — cô vẫn tin tưởng năng lực bản thân và hy vọng được đối xử công bằng trên sàn đấu.