Ngôi sao Việt Nam hạ đối thủ Hàn Quốc, hiên ngang bước vào Chung kết

Hôm nay, vào lúc 16h30, trận bán kết đơn nữ Vietnam Open 2025 đã diễn ra đầy kịch tính giữa tay vợt Nguyễn Thùy Linh và Kim Min-ji. Với phong độ xuất sắc, Nguyễn Thùy Linh đã giành chiến thắng 2-0, qua đó lần thứ tư liên tiếp lọt vào trận chung kết giải cầu lông danh giá này.

Trong game đầu tiên, dù gặp nhiều khó khăn, Nguyễn Thùy Linh đã thể hiện kiên nhẫn và bản lĩnh của một nhà vô địch. Cô đã khởi đầu không như ý khi để Kim Min-ji bám đuổi sát sao và có thời điểm bị dẫn 14-18. Tuy nhiên, với sự quyết tâm và thể hiện khả năng bùng nổ đúng lúc, Linh đã lật ngược tình thế, chỉ để đối thủ ghi thêm một điểm nữa, kết thúc game đầu tiên với tỷ số 21-19.

Nguyễn Thùy Linh chỉ còn cách chức vô địch 1 trận đấu nữa.

Bước vào game thứ hai, Nguyễn Thùy Linh đã duy trì được lợi thế tâm lý và thể hiện sự vượt trội hơn. Cô đã nhanh chóng xác định thế trận và cuối cùng giành chiến thắng với tỷ số 21-16, khép lại một trận đấu ấn tượng và đồng thời ghi danh vào trận chung kết Vietnam Open 2025.

Phong độ gần đây của Nguyễn Thùy Linh cũng rất đáng chú ý. Trong năm trận đấu gần nhất, cô đã có những chiến thắng đáng kể, bao gồm chiến thắng 2-1 trước tay vợt Thái Lan Thamonwan Nithiittikrai và các trận thắng rất thuyết phục trước đối thủ mạnh.

Dù thua hôm nay, Kim Min-ji cũng đã có một hành trình đáng khen ngợi tại giải đấu năm nay. Cô gái này từng khiến nhiều đối thủ phải thất bại, nhưng hôm nay đã không thể vượt qua sức mạnh của Nguyễn Thùy Linh.

Trận chung kết của Vietnam Open năm nay hứa hẹn sẽ mang lại những phút giây hồi hộp khi Nguyễn Thùy Linh đối đầu với đối thủ khó chịu khác để tranh giành chức vô địch, tiếp nối thành công của các mùa giải trước. Hãy cùng theo dõi và ủng hộ cho tay vợt số 1 Việt Nam trong hành trình chinh phục đỉnh cao này!