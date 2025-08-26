Ngôi sao Việt kiều trở lại ấn tượng ở Đức, HLV Kim Sang-sik thấy mà vui!

Sau một thời gian dài vật lộn với chấn thương, Schmidt, người cao 1m89 từng là trụ cột của SC Freiburg, đã chính thức quay trở lại với phong độ ổn định. Schmidt, từng được định giá cao lên tới 3 triệu euro, hiện tại đang sở hữu giá trị khoảng 800 nghìn Euro, tương đương khoảng 24,5 tỷ đồng. Trong những trận đấu đầu mùa giải này, anh đã thi đấu liên tục ba trận, trong đó có hai trận được ra sân từ đầu, cho thấy dấu hiệu hồi phục tích cực và niềm tin từ ban huấn luyện.

Kenneth Schmidt đang tích cực lấy lại phong độ sau chấn thương.

Được biết, Schmidt từng được triệu tập vào đội U21 Đức, cho thấy tài năng và tiềm năng của anh trong sự nghiệp bóng đá. Thời gian này, sau khi chuyển đến Fortuna Düsseldorf, anh đã khẳng định được vị trí của mình trong hàng phòng ngự, một vai trò quan trọng trong sơ đồ 3-4-3 của HLV Kim Sang-sik. Sự có mặt của anh sẽ không chỉ giúp nâng cao sức mạnh hàng phòng ngự mà còn mở ra thêm các phương án chiến thuật cho đội tuyển Việt Nam.

Màn trở lại của Schmidt không chỉ là một câu chuyện cá nhân đầy cảm hứng về việc vượt qua chấn thương mà còn là một cơ hội vàng cho bóng đá Việt Nam, khi anh hoàn toàn có khả năng góp mặt trong những kế hoạch dài hạn của ĐTQG. Nếu tiếp tục duy trì phong độ tốt, Schmidt có thể nhanh chóng thu hút sự chú ý từ những CLB hàng đầu tại Đức, và dĩ nhiên là của các đội bóng tại V.League, nơi đang rất cần những cầu thủ chất lượng.

Trong thời gian tới, người hâm mộ đang mong đợi sự tỏa sáng của Schmidt không chỉ ở giải đấu trong nước mà còn ở sân chơi quốc tế, góp phần nâng cao hình ảnh bóng đá Việt Nam trên bản đồ thế giới.

Tất nhiên, một tài năng như Schmidt là điều bóng đá Việt Nam rất cần, nhưng liệu anh có muốn khoác áo các cấp tuyển Việt Nam hay không thì chúng ta còn cần chờ quyết định từ phía sao trẻ này.