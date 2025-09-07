Ngôi sao Việt kiều tỏa sáng trên đất châu Âu

Trong trận đấu mới nhất, anh ghi bàn quyết định vào phút bù giờ hiệp hai (90+5'), giúp Trinec đánh bại Hranice FC với tỉ số 1-0 (00h00 ngày 6/9). Đây là một bước tiến lớn trong sự nghiệp của cầu thủ trẻ này, đánh dấu khả năng quyết định trận đấu của anh.

Nguyễn An Khánh vừa tỏa sáng ở châu Âu.

Sinh ra và lớn lên tại Séc, Nguyễn An Khánh không chỉ khẳng định khả năng trên sân cỏ mà còn bày tỏ mong muốn được cống hiến cho đội tuyển quốc gia Việt Nam, đặc biệt là đội tuyển U23. Tuy nhiên, hành trình để anh có mặt trong đội hình U23 Việt Nam lại không hề dễ dàng. Anh đã từng ba lần không được triệu tập khi đội tuyển chuẩn bị cho các giải đấu lớn. Trong lần duy nhất được gọi, Nguyễn An Khánh lại không có cơ hội ra sân thi đấu.

Hiện ở cả đội U23 Việt Nam lẫn ĐTQG đều có không ít những cái tên xuất sắc. Với những thách thức này, Nguyễn An Khánh sẽ cần nỗ lực không ngừng để chứng minh bản thân và giành lấy cơ hội cho mình trong màu áo U23 Việt Nam, xa hơn là ĐTQG.