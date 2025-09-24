Ngôi sao Việt kiều cấp tốc nhập tịch, thêm lựa chọn cho HLV Kim Sang-sik

Đội tuyển Việt Nam sắp chào đón một thủ môn nhập tịch mới, đó là Patrik Lê Giang. Theo nhiều thông tin từ các nguồn tin uy tín, CLB Công an TPHCM đang tích cực thúc đẩy quá trình nhập tịch cho cầu thủ này. HLV Kim Sang-sik cùng Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) cũng đang chuẩn bị những đề xuất để giúp Patrik có thể nhanh chóng khoác áo đội tuyển quốc gia.

Patrik Lê Giang có cha là người Việt Nam và mẹ là người Slovakia, điều này giúp anh có lợi thế trong việc xin quốc tịch Việt Nam. Kể từ khi trở về nước và thi đấu từ năm 2023, anh đã mặc áo cầu thủ nước ngoài gốc Việt. Trong mùa giải 2023/24, Patrik Lê Giang đã được vinh danh là thủ môn xuất sắc nhất, với những màn trình diễn ấn tượng giúp CLB Công an TPHCM duy trì vị trí cao trên bảng xếp hạng V.League.

Patrik Lê Giang thể hiện khả năng tốt, chơi ổn định kể từ khi về Việt Nam.

Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang gặp khó khăn trong việc chọn lựa thủ môn khi mà Filip Nguyễn không có phong độ ổn định và có những sai lầm ở các thời điểm quan trọng. Đình Triệu vừa trở lại sau chấn thương, còn Trần Trung Kiên vẫn cần tích lũy thêm kinh nghiệm. Nếu Patrik Lê Giang sớm hoàn tất thủ tục nhập tịch, anh sẽ là một nhân tố mới, chất lượng cho vị trí thủ môn của đội tuyển Việt Nam trong các giải đấu quan trọng sắp tới, bao gồm cả Asian Cup.

Ngoài ra, trước đó HLV Kim Sang-sik và VFF cũng đã đề xuất hỗ trợ nhập tịch cho trung vệ người Brazil, Gustavo Santos, nhằm tăng cường lực lượng cho đội tuyển trong thời gian tới. Sự kiện này có thể mang đến nhiều cơ hội cho ĐT Việt Nam trong các trận đấu quan trọng ở tương lai gần.

Với những thông tin này, đội tuyển Việt Nam có khả năng sẽ sở hữu ba cầu thủ nhập tịch gốc Brazil vào tháng 3 năm 2026, nếu tiến trình diễn ra thuận lợi (Nguyễn Xuân Son, Hendrio, Gustavo Santos). Điều này không chỉ giúp tăng cường sức mạnh cho đội bóng mà còn mở ra nhiều chiến thuật mới cho HLV trong việc xây dựng đội hình.