Ngày 12/10, ĐT Việt Nam có buổi tập trên SVĐ Thống Nhất để chuẩn bị cho cuộc tái đấu gặp Nepal vào ngày 14/10 tại vòng loại Asian Cup 2027.

Đáng chú ý, thủ môn Việt kiều Patrik Lê Giang đã có mặt ở sân tập cùng một vài người bạn để chứng kiến đội tuyển tập luyện. Thủ thành đang khoác áo CLB Công an TP.HCM tỏ ra vui vẻ và chăm chú quan sát các tuyển thủ.

Các nguồn tin cho biết, Patrik Lê Giang đang tiến rất gần tới việc hoàn thành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam. Một khi các thủ tục hoàn tất, Patrik Lê Giang sẽ đáp ứng đủ điều kiện để có thể khoác áo đội tuyển Việt Nam.

Patrik Lê Giang dày dặn kinh nghiệm thi đấu tại V.League

Patrik Lê Giang có bố là người Việt, mẹ là người Slovakia. Anh trưởng thành từ lò đào tạo CLB Zilina và từng khoác áo các cấp độ đội tuyển U19 và U21 Slovakia. Trước khi về Việt Nam thi đấu, Patrik Lê Giang đã chơi nhiều mùa giải ở giải VĐQH CH Séc và Slovakia.

Thủ thành 33 tuổi gắn bó với CLB Công an TP.HCM (tên cũ là CLB TP.HCM) từ năm 2023. Anh giành giải Thủ môn xuất sắc nhất V.League 2023/24. Mùa giải 2025/26, Patrik Lê Giang đã thi đấu trọn vẹn cả 6 lượt trận đầu tiên và góp phần giúp đội chủ sân Thống Nhất xếp thứ 3 trên BXH.

Patrik Lê Giang được giới chuyên môn đánh giá là sự bổ sung đầy hứa hẹn dành cho khung thành đội tuyển Việt Nam trong thời gian tới.