Ngôi sao U23 Việt Nam tiết lộ thần tượng, mơ ước ra nước ngoài chơi bóng

"Tôi rất thần tượng Takumi Minamino" , tiền đạo Nguyễn Đình Bắc hé lộ khi giao lưu với người hâm mộ tại sự kiện Ngày hội bóng đá Nhật Bản chiều 20/9. Tuyển thủ U23 Việt Nam đang khoác áo câu lạc bộ Công an Hà Nội là một trong các khách mời cùng hơn 200 sinh viên theo dõi trận đấu J-League (giải vô địch quốc gia của Nhật Bản) giữa Urawa Red Diamond và Kashima Antlers qua sóng truyền hình.

Đình Bắc chia sẻ thêm: "Tôi đã xem anh ấy thi đấu từ năm U19 Nhật Bản đối đầu với Công Phượng ở các giải khu vực và châu lục. Minamino từng đá ở J-League và khi rời Nhật Bản, anh có sự nghiệp rất thành công ở châu Âu. Tôi rất mong được ra nước ngoài thi đấu giống anh ấy".

Đinh Bắc lần đầu tiết lộ mơ ước xuất ngoại.

Thời điểm Đình Bắc mới nổi lên trong màu áo câu lạc bộ Quảng Nam và đội tuyển Việt Nam, có nhiều tin đồn rằng tiền đạo này được một số đội bóng nước ngoài quan tâm. Thông tin này càng khiến người hâm mộ bàn tán sau khi cầu thủ sinh năm 2004 ghi bàn vào lưới đội tuyển Nhật Bản tại Asian Cup 2023 (diễn ra đầu năm 2024).

Tuy nhiên, Đình Bắc hiện tại vẫn thi đấu trong nước và đây là lần đầu tiên anh nói về mơ ước ra nước ngoài thi đấu. Anh cũng cho biết những cầu thủ Nhật Bản là tấm gương đáng học hỏi trong chặng đường phát triển sự nghiệp bóng đá.

Sau một giai đoạn sa sút và chấn thương, Đình Bắc đang dần lấy lại phong độ và cải thiện rõ rệt về chuyên môn. Tiền đạo 21 tuổi chiếm được suất đá chính tại câu lạc bộ Công an Hà Nội, đẩy đàn anh Phan Văn Đức lên ghế dự bị. Huấn luyện viên Alexandre Polking cũng có thời điểm tin tưởng Đình Bắc, sẵn sàng cất Alan Sebastiao hoặc Leo Artur ở ngoài khi họ không đạt trạng thái thể lực tốt nhất.

Trong màu áo U23 Việt Nam, Đình Bắc dần trở thành nhân tố quan trọng hàng đầu của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Tiền đạo của CLB CAHN giành danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất giải U23 Đông Nam Á và cùng U23 Việt Nam giành chức vô địch giải đấu.