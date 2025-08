Ngôi sao U23 Việt Nam lên xe hoa với hotgirl ngân hàng, dàn tuyển thủ Duy Mạnh, Xuân Mạnh chúc mừng

Ngày 3/8, tiền đạo Nguyễn Văn Tùng - từng khoác áo đội tuyển U23 Việt Nam sẽ tổ chức lễ cưới với cô dâu Vũ Hoàng Yến. Trên trang cá nhân, Văn Tùng hạnh phúc khoe ảnh cưới kèm thông tin về lễ cưới đến bạn bè, người thân và đồng đội. Bên dưới bài đăng hàng loạt các tuyển thủ từng khoác áo U23 Việt Nam cùng lứa với Văn Tùng vào chúc mừng hạnh phúc. Hai tuyển thủ đội tuyển quốc gia là Đỗ Duy Mạnh và Phạm Xuân Mạnh cũng gửi gắm lời chúc tốt đẹp đến đàn em chuẩn bị bước vào hành trình mới.

Đám cưới của Văn Tùng và Hoàng Yến được tổ chức vào ngày 3/8

Chàng cầu thủ cực bảnh bao

Cô dâu xinh đẹp diện váy cưới

Sau 3 hẹn hò, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có "bàn thắng" quan trọng nhất cuộc đời. Trước đó, vào cuối năm 2024, Văn Tùng đã hạnh phúc khoe đã cầu hôn thành công bạn gái Vũ Hoàng Yến, Văn Tùng viết:

"She said: "Yes sir chắc chắn là như vậy rồi".

Phải 6 tháng sau cặp đôi mới quyết định về chung một nhà và tổ chức lễ cưới hứa hẹn sẽ có sự góp mặt của các HLV, cầu thủ Việt Nam.

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng sinh năm 2001 này hiện đang thi đấu tại CLB Hà Nội. Bên cạnh khả năng chơi bóng ấn tượng, Văn Tùng còn sở hữu chiều cao 1m80, ngoại hình sáng nên luôn gây được chú ý mỗi khi ra sân. Nam tiền đạo còn được biết đến với chuyện tình yêu ngọt ngào cùng bạn gái Vũ Hoàng Yến.

Nàng WAG sinh năm 2002, từng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cả hai nhận nhiều lời khen bởi đều là trai tài, gái sắc vô cùng xứng đôi. Hiện tại, Hoàng Yến đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Cặp đôi đã có 3 năm yêu đương kín tiếng trước khi chính thức quyết định gắn bó cùng nhau ở chặng đường sắp tới. Chuyện tình của Văn Tùng được hé lộ từ đầu năm 2022 khi anh chàng khoe ảnh chung với bạn gái.