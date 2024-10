Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng (CLB Hà Nội) vừa hạnh phúc khoe đã cầu hôn thành công bạn gái Vũ Hoàng Yến vào đúng dịp 20/10. Trên trang cá nhân, Văn Tùng viết:

"She said: "Yes sir chắc chắn là như vậy rồi". Bài đăng của tiền đạo sinh năm 2001 đã nhanh chóng nhận được lời chúc mừng tốt đẹp của dàn cầu thủ đội tuyển Việt Nam. Sau 3 hẹn hò, cầu thủ thuộc biên chế CLB Hà Nội đã có "bàn thắng" quan trọng nhất cuộc đời. Dẫu vậy, cặp đôi vẫn chưa hé lộ về thời điểm làm đám cưới.

Văn Tùng cầu hôn thành công bạn gái

Cô nàng khoe nhẫn được chàng cầu thủ cầu hôn

Chuyện tình lãng mạn của chàng cầu thủ và cô sinh viên ngoại thương

Tiền đạo Nguyễn Văn Tùng sinh năm 2001 này hiện đang thi đấu tại CLB Hà Nội. Bên cạnh khả năng chơi bóng ấn tượng, Văn Tùng còn sở hữu chiều cao 1m80, ngoại hình sáng nên luôn gây được chú ý mỗi khi ra sân. Nam tiền đạo còn được biết đến với chuyện tình yêu ngọt ngào cùng bạn gái Vũ Hoàng Yến.

Nàng WAG sinh năm 2002, từng sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Đà Nẵng. Cả hai nhận nhiều lời khen bởi đều là trai tài, gái sắc vô cùng xứng đôi. Hiện tại, Hoàng Yến đang làm việc trong lĩnh vực ngân hàng. Cặp đôi đã có 3 năm yêu đương kín tiếng trước khi chính thức quyết định gắn bó cùng nhau ở chặng đường sắp tới. Chuyện tình của Văn Tùng được hé lộ từ đầu năm 2022 khi anh chàng khoe ảnh chung với bạn gái.

Cả hai từng đi du lịch Thái Lan cùng nhau

Văn Tùng vốn là một chàng trai cực tình cảm, tinh tế và luôn cưng chiều bạn gái. Hoàng Yến cũng từng cho biết, anh chàng sẵn sàng làm nhiều thứ mà người yêu thích. Hay mỗi khi có thời gian rảnh, nam cầu thủ đều từ Hà Nội bay vào Đà Nẵng để gặp người yêu. Cặp đôi thường xuyên cùng nhau đi du lịch, khoe những khoảnh khắc hạnh phúc trên trang cá nhân.

Trong suốt khoảng thời gian yêu nhau, Hoàng Yến luôn là hậu phương vững chắc đến chàng cầu thủ an tâm thi đấu. Có những thời điểm Văn Tùng gặp nhiều khó khăn trong sự nghiệp cô nàng vẫn bên cạnh và động viên nửa kia của mình. Sau những trắc trở thì ngọt ngào đã đến. Đây là cái kết thật đẹp cho chuyện tình của chàng cầu thủ U23 Việt Nam và nàng WAG Vũ Hoàng Yến.