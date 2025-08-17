Đêm 16/8, Man City giành chiến thắng với tỷ số 4-0 trước Wolverhampton ở vòng 1 giải Ngoại Hạng Anh. Ngoài Erling Haaland ghi 2 bàn, một cầu thủ khác cũng gây ấn tượng không kém là Tijjani Reijnders.

Tiền vệ người Hà Lan gốc Indonesia đóng góp 1 bàn thắng và 1 pha kiến tạo trong lần đầu tiên thi đấu tại giải Ngoại Hạng Anh. Bàn đầu tiên của Reijnders là tình huống dứt điểm hiểm hóc nâng tỷ số lên 2-0. Sau đó, anh thể hiện khả năng quan sát xuất sắc với pha chuyền bóng kiến tạo cho Erling Haaland hoàn tất cú đúp.

Bàn thắng còn lại của Man City đến từ cú sút xa của Rayyan Cherki trong hiệp 2.

Reijnders - cầu thủ gốc Indonesia - ghi bàn trong trận đầu tiên ra sân tại Ngoại Hạng Anh.

Giống như Cherki, Reijnders mới gia nhập Man City trong kỳ chuyển nhượng mùa hè 2025. Đội chủ sân Etihad phải trả cho AC Milan tới 55 triệu euro, có thể tăng lên đến 70 triệu euro theo các điều khoản phụ (tương đương khoảng 2.000 tỷ đồng) để chiêu mộ cầu thủ 26 tuổi.

Reijnders là tuyển thủ Hà Lan gốc Indonesia theo quê mẹ. Tiền vệ này từng được Liên đoàn bóng đá Indonesia (PSSI) nhắm tới trong kế hoạch chiêu mộ các cầu thủ từ Hà Lan để tăng cường sức mạnh cho đội tuyển quốc gia.

Tuy nhiên, Reijnders quyết định từ chối đề nghị nhập quốc tịch Indonesia năm 2023. Cũng trong năm đó, anh được triệu tập lên đội tuyển Hà Lan lần đầu tiên và trở thành trụ cột của đội bóng này. Reijnders thi đấu ấn tượng trong màu áo "cơn lốc màu cam" tại EURO 2024.

Thất bại trong việc chiêu mộ Tijjani Reijnders, LĐBĐ Indonesia chuyển hướng sang em trai của cầu thủ này. Đó là Eliano Reijnders, người đã đồng ý và khoác áo đội tuyển xứ vạn đảo.