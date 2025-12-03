Ngôi sao thị phi & thanh kiếm bén sẽ giúp Việt Nam chinh phục SEA Games trên đất Thái Lan!

Trong số những cầu thủ trẻ bước ra ánh sáng từ các giải trẻ Việt Nam vài năm trở lại đây, hiếm ai có hành trình nhiều sắc thái như Nguyễn Đình Bắc. Từ một ngôi sao triển vọng bậc nhất của Quảng Nam, một gương mặt từng được xem là “của hiếm” của bóng đá Việt Nam, Đình Bắc dần trở thành tâm điểm của nhiều câu chuyện thị phi ngoài sân cỏ. Những vấn đề liên quan đến kỷ luật khi còn chơi cho Quảng Nam, rồi rắc rối chuyển nhượng với Hà Nội FC khiến tên tuổi anh bị kéo vào vòng xoáy tranh luận không hồi kết. Cuối cùng, anh chọn điểm đến là Công an Hà Nội (CAHN), nhưng giai đoạn đầu ở CLB này cũng không hề suôn sẻ, đánh dấu một quãng thời gian trầm lắng đến bất ngờ của tài năng trẻ từng khiến cả V.League phải nhắc tên.

Thị phi đến với Đình Bắc không phải do anh thiếu tài, mà đôi khi đơn giản chỉ bởi anh nổi bật quá sớm. Ở Quảng Nam, trình độ chuyên môn vượt trội và cá tính mạnh khiến anh trở thành ngôi sao số một. Nhưng đi kèm hào quang là những câu chuyện ngoài sân cỏ, những tranh cãi về thái độ và kỷ luật đã ít nhiều làm ảnh hưởng đến hình ảnh của anh trong mắt lãnh đạo đội bóng. Khi câu chuyện chuyển nhượng sang Hà Nội FC còn chưa có hồi kết, mọi thứ xoay quanh Đình Bắc gần như không còn liên quan đến chuyên môn nữa. Và ở tuổi đôi mươi, việc phải chịu những lùm xùm như vậy đủ để khiến tâm lý một cầu thủ trẻ chao đảo theo chiều hướng khó lường.

Cá tính mạnh lại nổi tiếng quá sớm khiến Đình Bắc gặp nhiều ồn ào.

Trên khía cạnh chuyên môn, Đình Bắc từng được kỳ vọng là “mũi giáo mới” của bóng đá Việt Nam. Anh tỏa sáng trong màu áo Quảng Nam, chơi bùng nổ ở cả giải hạng Nhất và những trận cầu quan trọng tại V.League. Phong độ ấy giúp anh được HLV Troussier triệu tập lên tuyển quốc gia, nơi anh tiếp tục thể hiện sự tự tin hiếm thấy ở một cầu thủ trẻ. Những pha đi bóng lắt léo, khả năng tạo đột biến cùng tinh thần thi đấu nhiệt huyết khiến người hâm mộ tin rằng Đình Bắc sẽ là mảnh ghép quan trọng cho giai đoạn tái thiết đội tuyển. Nhưng khi trở lại Quảng Nam sau đợt tập trung, hai lùm xùm liên tiếp như đã kể ở phần đầu khiến mọi thứ đảo chiều. Từ vị trí không thể thay thế, anh dần đánh mất suất đá chính – điều hiếm ai nghĩ tới trước đó.

Việc gia nhập CAHN được xem như cơ hội tái khởi động, nhưng môi trường cạnh tranh khốc liệt, dàn sao giàu kinh nghiệm và sự thay đổi phong cách thi đấu khiến Đình Bắc chưa thể bùng nổ. Anh không còn được trao nhiều vai trò trung tâm, phải học cách thích nghi, chờ thời cơ. Trên tuyển quốc gia dưới thời HLV Kim Sang-sik, anh hầu như không được trọng dụng, trái ngược hoàn toàn với giai đoạn trước. Dù vậy, ở U22 Việt Nam, Đình Bắc vẫn là tiền đạo chủ lực, vẫn là một mũi tấn công đáng kỳ vọng nhất trong số những cầu thủ cùng lứa, một minh chứng rằng giá trị của anh chưa bao giờ mất đi – chỉ là chờ đúng môi trường để bộc lộ lại.

Đình Bắc sẽ cùng U22 Việt Nam chinh phục SEA Games 33, để tìm lại ánh hào quang?

SEA Games 33 chính là môi trường đó. Ở cấp độ U22, sự xuất hiện của cầu thủ nhập tịch là rất hạn chế, khiến các đội hình trở nên cân bằng hơn về mặt chất lượng nội binh. Và ở một sân chơi như vậy, sự già dặn của Đình Bắc trở thành lợi thế cực lớn. Kinh nghiệm thi đấu ở V-League, từng khoác áo ĐTQG, từng trải qua áp lực thị phi khiến anh trưởng thành hơn nhiều so với mặt bằng cầu thủ cùng lứa. Trong đội hình U22 Việt Nam hiện tại, không quá lời nếu nói Đình Bắc là mũi tấn công quan trọng bậc nhất, là người có thể tạo nên sự khác biệt ở những thời điểm then chốt.

Nói về Đình Bắc, BLV Quang Huy cũng nhận định:

"Ở sân chơi U22 thì những người nhập tịch – nôm na là những người khác màu da – cũng không xuất hiện nhiều. Trong mặt bằng như vậy, tôi nghĩ Đinh Bắc có thể là khác biệt của U22 Việt Nam đấy. Bởi vì chúng ta không có nhiều cầu thủ trẻ thực sự là tay săn bàn khi được trao nhiều cơ hội. Bóng đá Việt Nam, ở hàng tấn công, nhiều cầu thủ hay theo những vẻ khác nhau: khoét đảo, kết nối, khiến đối phương mệt mỏi, tạo cơ hội… chứ mẫu "đá lưới" như Đinh Bắc thì quý hiếm.

Cậu ấy từng trải qua một số chuyện không hay, nhưng tuổi trẻ thì có những bồng bột. Bây giờ chúng ta chỉ tập trung vào góc độ cậu ấy là một cầu thủ có khả năng. Tôi rất chờ đợi Đinh Bắc sẽ mang lại sự khác biệt với khả năng săn bàn. Mẫu này kể cả ở đội tuyển cũng không có nhiều đâu.

Trung phong đúng nghĩa, lâu nay đều chân nhất vẫn là Tiến Linh, nhưng Tiến Linh so với các chân sút ngoại ở V.League thì vẫn còn khoảng cách xa lắm. Thành ra nói đi nói lại, Đinh Bắc là mẫu rất quý hiếm và trong những thời điểm khó, anh có thể là người tạo ra khác biệt".

Nếu Đình Bắc tỏa sáng và góp công đưa U22 Việt Nam vô địch SEA Games 33, đó sẽ không chỉ là tấm HCV cho đội tuyển, mà còn là bước ngoặt trong sự nghiệp của chính anh. Một giải đấu thành công sẽ giúp anh lấy lại niềm tin từ ban huấn luyện CAHN, mở ra cơ hội được trọng dụng nhiều hơn ở cấp CLB. Xa hơn, đó có thể là tấm vé đưa anh trở lại đội tuyển quốc gia, nơi anh từng được xem như niềm hy vọng mới. Ở lứa trẻ, sự xuất hiện của một thủ lĩnh như Đình Bắc cũng có ý nghĩa quan trọng, giúp định hình bộ khung cho hành trình chinh phục VCK U23 châu Á sang năm.

Giữa những gập ghềnh đã trải qua, SEA Games 33 sẽ là nơi để Đình Bắc chứng minh rằng anh không chỉ là một “ngôi sao thị phi”, mà còn là một thanh kiếm sắc bén đủ sức đưa U22 Việt Nam lên đỉnh ngay trên đất Thái Lan. Đây là lúc để anh viết tiếp hành trình dang dở, khép lại những ồn ào đã qua và mở ra một chương mới rực rỡ hơn cho sự nghiệp của mình.

Theo lịch, U22 Việt Nam sẽ mở màn SEA Games 33 với trận gặp U22 Lào lúc 16h00 hôm nay, 3/12.