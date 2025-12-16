Ngôi sao Thái Lan thừa nhận bóng chuyền nữ Việt Nam mạnh lên, không dễ 'bắt nạt'

Thái Lan bảo vệ thành công chức vô địch bóng chuyền nữ tại SEA Games 33. Dù vậy, không như những chiến thắng dễ dàng trước đây, lần này đội tuyển xứ chùa vàng phải chật vật trải qua 5 hiệp đấu kịch tính mới đánh bại được đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Đội trưởng, chủ công Chatchu-on Moksri công nhận sức mạnh của đội tuyển Việt Nam hiện tại, cho rằng cô và đồng đội không còn bỏ xa đối thủ như trước đây.

"Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tiến bộ rất nhanh. Chúng tôi từng áp đảo thường xuyên, nhưng bây giờ đội Việt Nam chơi hay hơn nhiều. Đội tuyển Thái Lan cần thay đổi, có mục tiêu rõ ràng và áp dụng để nâng tầm đội bóng" , Chatchu-on Moksri trả lời phỏng vấn sau trận chung kết SEA Games 33.

Chatchu-on là đội trưởng đội tuyển Thái Lan

Trận chung kết SEA Games 33 giữa đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam và Thái Lan diễn ra kịch tính, hấp dẫn. Dù không có Nguyễn Thị Bích Tuyền, đội tuyển Việt Nam vẫn giằng co sòng phẳng với đối thủ đến cuối hiệp 5. Thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt thua đầy tiếc nuối sau màn rượt đuổi gay cấn.

"Chúng tôi mắc sai lầm. Từ khoảng cách 1-2 điểm bị nâng lên 3-4 điểm. Điều đó có chút đáng thất vọng. Chúng tôi tập luyện tốt nhưng vẫn mắc nhiều sai sót khi thực chiến.Tôi thất vọng vì màn thể hiện của bản thân. Tôi biết ơn các đồng đội và đàn chị đã hỗ trợ và không từ bỏ cho đến khi đội tuyển Thái Lan giành chiến thắng. Thật sự thì trong hiệp 5, tôi nghĩ Thái Lan không thể thua" , chủ công Chatchu-on cho biết.

Đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam nhập cuộc tốt hơn đối thủ, giành chiến thắng 25-19 trong set 1. Thái Lan thắng lại 2 hiệp tiếp theo, khi các cầu thủ Việt Nam bộc lộ điểm yếu ở khả năng phòng thủ hàng sau. Tuy nhiên, Trần Thị Thanh Thúy và đồng đội xốc lại tinh thần ở 2 set cuối.

Cùng màn trình diễn xuất sắc của chuyền hai Võ Thị Kim Thoa, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam tạo nên màn rượt đuổi gay cấn với đối thủ. Set 5 kéo dài đến điểm số 23-23, trước khi Thái Lan thể hiện bản lĩnh nhỉnh hơn để ghi điểm quyết định và giành huy chương vàng.