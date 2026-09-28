Ngôi sao Thái Lan muốn thắng tuyển Việt Nam, vô địch FIFA ASEAN Cup 2026

2 tuyển thủ Thái Lan là Kritsada Kaman và Teerasak Poeiphimai gửi thông điệp mạnh mẽ trước trận gặp ĐT Việt Nam tại FIFA ASEAN Cup 2026.

Sau chiến thắng 4-0 trước Pakistan, đội tuyển Thái Lan sẽ gặp đội tuyển Việt Nam ở lượt trận thứ hai bảng B hạng Division 1 của FIFA ASEAN Cup 2026 vào lúc 19h30 ngày 29/8. Theo thể thức, chỉ có đội đứng đầu bảng mới đoạt vé vào chung kết nên trận đấu tới được xem là “chung kết” của bảng đấu.

Kritsada Kaman, cầu thủ thuộc BG Pathum United, cho biết anh luôn cảm thấy tự hào mỗi khi được khoác áo đội tuyển Thái Lan, đồng thời khẳng định sẵn sàng thi đấu ở bất kỳ vị trí nào theo yêu cầu của HLV.

Cầu thủ 27 tuổi phát biểu: “ Tôi cảm thấy hạnh phúc và tự hào mỗi khi được thi đấu cho đội tuyển Thái Lan. Vị trí thi đấu của tôi phụ thuộc vào việc HLV lựa chọn sử dụng tôi ở đâu và tôi phù hợp với kế hoạch thi đấu mà ông ấy chuẩn bị như thế nào. Tôi sẽ cố gắng hết sức ở mọi vị trí và bất cứ khi nào có cơ hội”.

Kritsada từng 2 lần vô địch ASEAN Cup

Kritsada cũng nhấn mạnh mục tiêu của đội tuyển Thái Lan tại giải đấu là tiến vào trận chung kết và giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. “Mọi người đều hướng tới mục tiêu vào chung kết. Chúng tôi thực sự muốn giành chiến thắng trước đội tuyển Việt Nam. Đây có thể là trận đấu quyết định ngôi đầu bảng cũng như suất đi tiếp của chúng tôi. Lần này có thể sẽ khác so với ASEAN Cup vì đây là hai giải đấu khác nhau, nhưng mỗi khi hai đội gặp nhau thì tính cạnh tranh luôn luôn rất cao”, Kritsada thừa nhận. Cầu thủ này có thể chơi ở vị trí trung vệ và tiền vệ phòng ngự. Anh đã cùng đội tuyển Thái Lan vô địch ASEAN Cup 2020 và 2022.

Trong khi đó, tiền đạo Teerasak Poeiphimai (24 tuổi) có màn trình diễn nổi bật khi ghi 2 bàn trong chiến thắng 4-0 của đội tuyển Thái Lan trước đội tuyển Pakistan ở trận ra quân tại ASEAN Cup 2026. Sau trận đấu, Teerasak Poeiphimai, người được bầu là Cầu thủ xuất sắc nhất trận, chia sẻ về cảm xúc khi ghi bàn và mục tiêu của “Voi chiến”.

“Tôi rất vui khi ghi được bàn thắng cho đội và đội đã giành chiến thắng. Tôi sẽ cố gắng hết sức để đạt được mục tiêu vô địch của chúng tôi”, Teerasak Poeiphimai khẳng định.

Teerasak Poeiphimai từng gặp ĐT Việt Nam ở ASEAN Cup 2026

Trong khi Kritsada vắng mặt ở ASEAN Cup 2026 thì Teerasak Poeiphimai từng thi đấu với đội tuyển Việt Nam ở chung kết ASEAN Cup 2026 cách đây gần 1 tháng, nơi thầy trò HLV Kim Sang Sik vô địch với tổng tỉ số 4-2. Ở 2 trận chung kết với đội tuyển Việt Nam, Teerasak Poeiphimai không ghi được bàn nào.

Tiền đạo này cũng đề cập đến áp lực mà các cầu thủ Thái Lan phải đối mặt: “Các cầu thủ bóng đá luôn phải đối mặt với áp lực, dù đến từ các phóng viên hay người hâm mộ. Tuy nhiên, chúng tôi phải cố gắng hết sức để hoàn thành nhiệm vụ và thi đấu tốt”.

Teerasak đồng thời kêu gọi người hâm mộ tiếp tục ủng hộ đội tuyển Thái Lan: “Và tôi muốn đưa người hâm mộ trở lại cổ vũ cho chúng tôi với số lượng đông đảo. Tôi tin rằng màn trình diễn của chúng tôi đã tự nói lên tất cả. Chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ và khiến người hâm mộ tự hào.”