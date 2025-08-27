Ngôi sao nổi loạn của Man Utd "cặp kè" với 2 cô gái lạ, tình trường rối như tơ ngày sắp rời Nhà hát?

Tương lai của Alejandro Garnacho tại Manchester United tiếp tục trở nên mờ mịt, khi ngôi sao trẻ người Argentina vừa bị bắt gặp xuất hiện tại Manchester cùng hai cô gái tóc nâu bí ẩn. Sự việc diễn ra không lâu sau khi anh được cho là đã chia tay bạn gái lâu năm Eva Garcia – người mẹ của con trai một tuổi – khi cả hai hủy theo dõi nhau trên Instagram.

Theo tờ The Sun, một trong hai cô gái đi cùng Garnacho được cho là Lauri, một influencer đến từ Madrid, sở hữu hơn 54.000 người theo dõi trên Instagram và khoảng 31.000 trên TikTok. Cô và Garnacho cũng theo dõi nhau trên mạng xã hội, song chưa có bằng chứng nào cho thấy cả hai có mối quan hệ tình cảm, và họ có thể chỉ là bạn bè. Trong buổi đi chơi, Garnacho lựa chọn phong cách giản dị với áo thun trắng-đen, quần short đen, đội mũ và đi dép trắng.

Garnacho đi chơi với 2 cô gái lạ xinh đẹp.

Trong khi đời sống cá nhân gây chú ý, sự nghiệp của Garnacho tại Old Trafford lại lao dốc. Cầu thủ chạy cánh 20 tuổi đã bị HLV Ruben Amorim loại khỏi đội hình thi đấu gần đây, kể cả trận gặp Fulham. Anh hiện thuộc nhóm cầu thủ bị gạt ra rìa cùng Jadon Sancho, Antony, Rasmus Hojlund và Tyrell Malacia.

Một trong hai cô gái đi chơi với ngôi sao nổi loạn của Quỷ đỏ được cho là Lauri - khá có tiếng trên MXH tại Tây Ban Nha. Trước đó, Garnacho cũng từng dính tin đồn hẹn hò một ngôi sao mạng xã hội Tây Ban Nha khác là Ona Gonfaus.

Manchester United đang rao bán Garnacho với mức giá khoảng 50 triệu bảng. Chelsea được cho là đội bóng quan tâm, nhưng cần thanh lý bớt nhân sự trước khi chốt thương vụ. Roma cũng bày tỏ sự quan tâm và có khả năng chiêu mộ theo dạng cho mượn. Đáng chú ý, Garnacho đã từ chối lời đề nghị từ Bayern Munich cũng như một số câu lạc bộ ở Saudi Arabia, khi mục tiêu của anh được cho là hướng đến Chelsea.

Dù có con chung, ngôi sao Man Utd được cho là đã chia tay người bạn gái lâu năm Eva Garcia.

Trong bối cảnh đó, tình hình của Man Utd cũng không mấy sáng sủa. Dù đã chi hơn 200 triệu bảng cho các tân binh mùa hè này, Quỷ đỏ vẫn chưa thắng trận nào ở mùa giải mới. Họ thua Arsenal 0-1 ngay trên sân nhà Old Trafford và bị Fulham cầm hòa 1-1. Ở tuần tới, thầy trò Amorim sẽ chạm trán Grimsby tại League Cup trước khi trở về Old Trafford tiếp Burnley, rồi bước vào quãng nghỉ nhường chỗ cho loạt trận quốc tế.