Ngôi sao MU yêu lại tình cũ của Mbappe, khoe ảnh hẹn hò trên du thuyền gây sốt cõi mạng

Manuel Ugarte – bản hợp đồng bom tấn của Manchester United đang trở thành tâm điểm của truyền thông châu Âu sau khi công khai hẹn hò với Georgia May Heath, một người mẫu mạng xã hội từng vướng tin đồn tình cảm với Kylian Mbappé.

Theo báo chí Anh, Ugarte cùng Georgia bị bắt gặp tại một siêu thị Waitrose ở phía Bắc London. Cặp đôi xuất hiện giản dị nhưng trông vô cùng tình tứ, thoải mái trò chuyện và cùng rời đi trên chiếc xe riêng của Ugarte. Đây được xem là lần đầu tiên họ công khai xuất hiện bên nhau trước truyền thông sau nhiều tuần rộ tin đồn hẹn hò.

Manuel Ugarte bị bắt gặp hẹn hò với bạn gái

Georgia May Heath, 27 tuổi, là một gương mặt nổi bật trong giới influencer tại Anh với hơn 230.000 lượt theo dõi trên Instagram. Cô thường chia sẻ về thời trang, phong cách sống và làm đẹp. Trước khi đến với Ugarte, Georgia từng nhiều lần bị bắt gặp xuất hiện bên Kylian Mbappé – ngôi sao số một của tuyển Pháp. Năm 2021, cô và Mbappé bị phát hiện đi ăn tối tại Hy Lạp, còn hồi tháng 1/2024, cả hai tiếp tục gây chú ý khi cùng nhau đi nghỉ dưỡng.

Điều thú vị là mối quan hệ mới của Georgia không hề gây căng thẳng giữa hai cầu thủ từng là đồng đội. Khi Ugarte đăng tải hình ảnh tình tứ với Georgia trên du thuyền ở Tây Ban Nha kèm biểu tượng trái tim. Ngay sau đó, Mbappé bất ngờ nhấn nút "thích" bức ảnh, hành động được truyền thông đánh giá là tín hiệu cho thấy không hề tồn tại hiềm khích nào giữa bộ ba này. Trái lại, nhiều fan còn cho rằng đó là minh chứng cho sự văn minh trong ứng xử của những ngôi sao sân cỏ.

Manuel Ugarte hẹn hò trên du thuyền với bạn gái

Về sự nghiệp, Manuel Ugarte sinh năm 2001 tại Uruguay, trưởng thành trong màu áo CLB Fenix trước khi sang Bồ Đào Nha thi đấu cho Famalicao và Sporting Lisbon. Nhờ lối chơi bền bỉ, khả năng đánh chặn và thu hồi bóng ấn tượng, anh nhanh chóng lọt vào mắt xanh của các ông lớn châu Âu. Mùa hè 2023, PSG chi ra khoảng 68 triệu USD để đưa Ugarte về sân Parc des Princes. Tuy nhiên, chỉ một mùa giải sau, cầu thủ người Uruguay đã chia tay đội bóng Pháp để gia nhập Manchester United với mức phí gần 67 triệu USD.

Manuel Ugarte từng thi đấu ở PSG cùng Mbappe

Tại Old Trafford, Ugarte được kỳ vọng sẽ trở thành "máy quét" mới ở tuyến giữa, thậm chí được ví như phiên bản trẻ của N'Golo Kanté. Thế nhưng, khởi đầu của anh trong màu áo Quỷ đỏ chưa thực sự suôn sẻ. Ở hai vòng đấu mở màn Ngoại hạng Anh mùa 2025/26, Ugarte đều phải ngồi dự bị, chứng kiến Man Utd thua Arsenal 0-1 và hòa Fulham 1-1. Nhiều khả năng, tiền vệ 24 tuổi sẽ được trao cơ hội đá chính ở Cup Liên đoàn khi Quỷ đỏ chạm trán Grimsby Town.

Sự xuất hiện của Georgia May Heath trong đời sống cá nhân được cho là nguồn động lực tinh thần quan trọng đối với Ugarte trong giai đoạn anh tìm chỗ đứng tại CLB mới. Trên các diễn đàn bóng đá, không ít CĐV Man Utd bày tỏ sự tò mò về chuyện tình của tiền vệ người Uruguay, trong khi fan Mbappé lại tỏ ra bất ngờ khi thần tượng của họ tỏ thái độ thoải mái trước mối quan hệ này. Phản ứng tích cực từ Mbappé cũng giúp giảm bớt căng thẳng và biến mối quan hệ này thành một câu chuyện lãng mạn đáng chú ý của làng túc cầu.