Ngôi sao MU thủng lốp xe giữa đường quê, được "cứu" theo cách không ai ngờ

Tiền đạo Matheus Cunha vừa trải qua một tình huống dở khóc dở cười nhưng vô cùng ấm áp trong kỳ nghỉ hè tại quê nhà Brazil

Sau hành trình thi đấu cùng tuyển Brazil tại World Cup 2026, Matheus Cunha trở về quê nhà Paraíba để nghỉ ngơi trước khi hội quân cùng Manchester United chuẩn bị cho mùa giải mới. Tuy nhiên, chuyến đi của chân sút 27 tuổi đã gặp chút sự cố khi chiếc xe của anh bất ngờ bị thủng lốp trong lúc di chuyển trên tuyến đường BR-101, đoạn qua thành phố Santa Rita (thuộc vùng đô thị João Pessoa).

Giữa lúc loay hoay trên đường quê, may mắn đã mỉm cười với tiền đạo MU. Người hỗ trợ xử lý sự cố lại chính là Edenilson - một cổ động viên lâu năm của anh. Edenilson nhanh chóng bắt tay vào giúp đỡ chân sút đồng hương thay lốp xe để anh có thể tiếp tục hành trình.

Cunha bị hỏng xe giữa đường (Ảnh: IG)

Cunha quảng cáo cho tiệm sửa xe của CĐV ở Brazil (Ảnh: IG)

Cảm kích trước sự nhiệt thành này, Cunha chủ động ngỏ ý thanh toán chi phí sửa chữa. Thế nhưng, người thợ này đã thẳng thừng từ chối tiền mặt. Edenilson chia sẻ rằng những bàn thắng và màn trình diễn của Cunha đã mang lại cho anh quá nhiều niềm vui, và món quà duy nhất anh mong nhận lại chỉ là lời giới thiệu cửa hàng của mình từ chính thần tượng.

"Tôi đã tìm mọi cách để trả tiền, nhưng anh ấy nhất quyết không nhận. Anh ấy bảo tôi đã mang đến rất nhiều niềm vui cho anh ấy, nên điều anh ấy muốn duy nhất chỉ là tôi giới thiệu cửa hàng của anh ấy thôi", Cunha vui vẻ chia sẻ trên trang cá nhân.

Không ngần ngại, chân sút của Quỷ đỏ đã lập tức quay một đoạn video ngắn trực tiếp quảng bá cho tiệm sửa xe của Edenilson và đăng tải lên mạng xã hội, nhận được vô số phản ứng tích cực từ cộng đồng mạng.

Trong kỳ nghỉ tại quê nhà João Pessoa, Cunha cũng dành nhiều thời gian gặp gỡ người hâm mộ địa phương và check-in bên bức tranh tường graffiti tái hiện màn ăn mừng lướt sóng quen thuộc của anh.

Sau quãng thời gian xả hơi ngắn ngủi, tiền đạo ghi 3 bàn thắng cho tuyển Brazil tại World Cup vừa qua sẽ sớm trở lại hội quân cùng Manchester United. Anh được kỳ vọng sẽ tiếp tục giữ vai trò then chốt trong đội hình của HLV Michael Carrick cho chiến dịch 2026/27 sắp tới.