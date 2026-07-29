Nói được làm được, Cucurella xăm chân dung HLV De la Fuente ăn mừng cúp vô địch World Cup.

Hậu vệ Marc Cucurella của tuyển Tây Ban Nha vừa khiến cộng đồng mạng thích thú khi chính thức thực hiện đúng lời hứa, xăm hình HLV Luis de la Fuente cùng chiếc cúp vô địch lên cánh tay phải. Trên tài khoản mạng xã hội cá nhân, tuyển thủ Tây Ban Nha đăng tải khoảnh khắc chuẩn bị xăm kèm dòng chú thích ngắn gọn bằng tiếng Tây Ban Nha: "Lời hứa đã được giữ".

Ý tưởng độc đáo này bắt nguồn từ một tuyên bố của Cucurella trên sóng đài Cadena COPE trước thềm giải đấu, khi anh khẳng định sẽ xăm chân dung người thầy của mình nếu đội tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới. Ngay sau chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết nghẹt thở, khi tấm huy chương vàng vẫn còn đeo trên cổ, anh đã hài hước đăng tải dòng trạng thái tìm kiếm nghệ sĩ xăm hình để hoàn thành cam kết.

Cầu thủ Tây Ban Nha đi xăm hình HLV lên tay (Ảnh: IGNV)

Người được ngôi sao trưởng thành từ lò La Masia "chọn mặt gửi vàng" là Joaquín Ganga – nghệ sĩ xăm danh tiếng vùng Murcia, người từng hợp tác với hàng loạt siêu sao như LeBron James, Drake hay võ sĩ Canelo Álvarez.

Trước đó, phản ứng trước quyết định của học trò, HLV Luis de la Fuente vui vẻ ủng hộ và cho rằng giữ chữ tín là điều quan trọng nhất, đồng thời dí dỏm bình luận: "Đã hứa thì phải làm. Với lại, tôi cũng đâu có xấu đến mức ấy".

Cầu thủ Tây Ban Nha gây sốt ở World Cup khi đựng đồ bằng túi ni lông (Ảnh: Getty)

Chia sẻ về hành trình đã qua, Cucurella cho biết chức vô địch World Cup là thành quả của sự nỗ lực và kiên trì vượt qua vô vàn áp lực. Quãng thời gian gần 50 ngày sinh hoạt, tập luyện chung trong trại huấn luyện đã biến tập thể Tây Ban Nha thành một khối đoàn kết vững chắc, tạo tiền đề cho ngôi vương lịch sử.

Tiên Tiên