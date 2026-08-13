Ngôi sao của CLB Công an Hà Nội từng lọt tầm ngắm của Man Utd

David Henen trở thành người hùng của CLB Công an Hà Nội sau một quãng thời gian dài sự nghiệp của anh không hề đi đúng hướng.

Trận đấu giữa Adelaide United và câu lạc bộ Công an Hà Nội thuộc vòng sơ loại AFC Champions League Elite (Cúp C1 châu Á) diễn ra trên sân vận động Coopers (Adelaide, Australia) chiều 11/8. Đại diện của bóng đá Việt Nam giành chiến thắng ngay trên sân khách để lần đầu tiên góp mặt ở vòng đấu chính thức của sân chơi cấp cao nhất châu lục.

Hai bàn thắng của CLB Công an Hà Nội có dấu ấn trực tiếp của bộ đôi ngoại binh Brayan Perea và David Henen. Phút 40, Perea kiến tạo để Henen băng lên mạnh mẽ, đánh bại hậu vệ Adelaide United trước khi sút tung lưới đội chủ nhà trong pha đối mặt.

David Henen (áo xanh tím) tỏa sáng trong màu áo Công an Hà Nội.

Bàn thắng thứ 2 của CLB Công an Hà Nội cũng đến từ pha phản công chớp nhoáng. Henen nhận bóng ở cánh phải trước khi Koko băng vào dứt điểm nhân đôi cách biệt.

Henen là bản hợp đồng mang đến nhiều bất ngờ của CLB Công an Hà Nội. Cầu thủ này chơi không tệ nhưng cũng không nổi bật khi chỉ cùng Đà Nẵng trụ hạng ở vòng cuối cùng. Ít ai biết rằng, trước khi đến Việt Nam, David Henen từng được xem là một trong tài năng sáng giá bậc nhất của bóng đá Bỉ.

HLV Roberto Martinez - cựu thuyền trưởng của đội tuyển Bỉ từng nói về học trò cũ: “ Cậu ấy là một cầu thủ trẻ tài năng, đại diện cho Bỉ ở các đội tuyển trẻ, đội U18 và đã có kinh nghiệm tốt khi thi đấu ở Pháp.“

Cậu ấy là một chàng trai thông minh và chúng tôi cảm thấy cậu ấy là một nhân tố khác biệt mà chúng tôi chưa có ở đội U21, vì vậy chúng tôi hy vọng cậu ấy sẽ mang đến điều gì đó mới mẻ cho đội “.

Năm 2013, tờ Daily Mail (Anh) đăng tải thông tin về việc Man Utd và Sir Alex Ferguson đặc biệt quan tâm đến David Henen. Thời điểm này, Henen còn được coi là “Ronaldo của Bỉ”. Cuối cùng, không có thỏa thuận nào và Henen đến tập luyện trong màu áo đội trẻ Everton rồi cũng nó lời chia tay với bóng đá Anh không lâu sau đó.