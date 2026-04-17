Ngôi sao Chelsea gây bão với clip dùng bạn gái xinh đẹp làm... tạ đẩy ngực

Dù đã hơn một năm không được hít thở bầu không khí Premier League, Mykhailo Mudryk vẫn biết cách giữ cho cái tên của mình luôn nằm trong top trending. Mới đây nhất, một đoạn clip ghi lại cảnh anh chàng thực hiện bài tập bench-press (đẩy ngực) với một "tạ sống" đặc biệt đã khiến dân tình phải há hốc mồm kinh ngạc.

Trên trang Instagram cá nhân, nữ diễn viên Jordyn Jones mới đây đã đăng tải khoảnh khắc "điên rồ" tại phòng gym cùng Mudryk. Thay vì những bánh tạ sắt khô khan, ngôi sao 25 tuổi của Chelsea đã coi bạn gái là tạ, Mudryk liên tục nâng bổng Jordyn Jones lên cao qua đầu một cách nhẹ nhàng như không.

Dù không ra sân thi đấu, có vẻ như cầu thủ chạy cánh người Ukraine vẫn cho thấy sức mạnh cơ bắp đáng nể và cách anh duy trì chế độ tập luyện cực gắt để giữ vững phong độ thể hình. Phản ứng của netizen chỉ có thể gói gọn trong ba chữ "chất phát ngất". Một fan hâm mộ bình luận: "Dù ai nói ngả nói nghiêng, tôi vẫn luôn nể phục thể lực của Mudryk".

Dù đang vướng vào lùm xùm dương tính với chất cấm dẫn đến việc bị treo giò hơn một năm qua, Mudryk dường như đang bù đắp lại bằng một chuyện tình đẹp như mơ.

Mykhailo Mudryk đang bị treo giò vì dương tính chất cấm (Ảnh: TNT)

Hành trình chinh phục trái tim Jordyn Jones của Mudryk cũng ly kỳ không kém một bộ phim ngôn tình: Vào tháng 9/2025, anh chàng đã vào tận video của nàng thả thính công khai: "Mọi người ơi, mình có nên thử (tán) không?".

Sau lời mời đến Disneyland Paris đầy lãng mạn, cặp đôi đã chính thức công khai tình cảm và thường xuyên phát "cẩu lương" trên mạng xã hội.

Nhan sắc xinh đẹp của bạn gái Mykhailo Mudryk (Ảnh: IGNV)

Nàng WAGs Jordyn Jones không phải là một cái tên xa lạ. Cô là một nghệ sĩ đa tài: ca sĩ, vũ công, diễn viên kiêm người sáng tạo nội dung với 9 triệu người theo dõi trên Instagram. Không chỉ có nhan sắc, cô còn sở hữu thương hiệu nước tăng lực riêng.

Việc Mudryk hẹn hò với một "it-girl" hàng đầu như Jordyn Jones cho thấy sức hút của anh chàng vẫn cực kỳ lớn dù đang ở trong giai đoạn khó khăn nhất của sự nghiệp.