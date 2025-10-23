Ngôi sao bóng rổ rơi vào bẫy lừa đảo hơn 100 tỷ đồng, các VĐV nên cảnh giác

Một vụ án lừa đảo chấn động giới thể thao Mỹ hồi tháng 4/2025 vừa khép lại khi Calvin Darden Jr., người giả mạo mua đội bóng WNBA để chiếm đoạt hàng triệu USD từ các ngôi sao NBA bị tuyên hơn 12 năm tù giam.

Theo tờ People, Darden Jr. đã lừa VĐV Dwight Howard – cựu sao của Orlando Magic và Los Angeles Lakers cùng cựu cầu thủ Chandler Parsons tham gia vào một “thương vụ đầu tư” trị giá hàng triệu đô la. Kẻ này khẳng định có cơ hội sở hữu đội bóng rổ nữ Atlanta Dream thuộc giải WNBA, đồng thời giới thiệu đây là một dự án tiềm năng có sự tham gia của nhiều nhân vật nổi tiếng như Tyler Perry, Issa Rae hay Naomi Osaka.

Ngôi sao bóng rổ Dwight Howard bị lừa đảo

Tuy nhiên, toàn bộ câu chuyện chỉ là một màn kịch tinh vi. Không hề có thương vụ mua bán nào và những người nổi tiếng bị nêu tên hoàn toàn không liên quan. Tin vào lời hứa hẹn, Dwight Howard đã chuyển khoảng 7 triệu USD, còn Chandler Parsons mất thêm 1 triệu USD cho Darden Jr.

Sau khi nhận được số tiền khổng lồ, Darden Jr. lập tức rửa tiền thông qua các tài khoản do mình kiểm soát, rồi sử dụng để mua biệt thự 3,7 triệu USD, siêu xe, và cả tác phẩm nghệ thuật đắt giá của Jean-Michel Basquiat.

Tòa án liên bang Mỹ xác định Darden Jr. là “kẻ lừa đảo chuyên nghiệp” với nhiều tiền án tương tự, từng bị kết án vào năm 2005 và 2015. Lần này, hắn bị tuyên 12 năm 7 tháng tù giam, đồng thời buộc phải hoàn trả 8 triệu USD và tịch thu toàn bộ tài sản thu được từ hành vi phạm tội.

Vụ việc trở thành lời cảnh tỉnh cho nhiều vận động viên và người nổi tiếng, những đối tượng dễ bị nhắm tới trong các phi vụ đầu tư “độc quyền”. Các chuyên gia tài chính cảnh báo trước khi rót tiền vào bất kỳ thương vụ nào, cần kiểm chứng tính hợp pháp và tham vấn chuyên gia độc lập để tránh rơi vào bẫy lừa đảo tinh vi như trường hợp của Dwight Howard.