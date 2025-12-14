Ngôi sao bóng chuyền nữ Việt Nam tuyên bố đanh thép, báo Thái Lan chú ý đặc biệt

Theo tờ Thairath , môn bóng chuyền tại SEA Games 2025 đang trở nên sôi động hơn bao giờ hết khi Trần Thị Thanh Thúy, còn được biết đến với biệt danh 4T, tuyên bố quyết tâm chinh phục huy chương vàng. Cô là vận động viên ở vị trí chủ công của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam.

Ngày 13/12, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam khép lại vòng bảng SEA Games 33 bằng chiến thắng áp đảo 3-0 trước Indonesia, qua đó giành vé vào bán kết với ngôi nhất bảng B. Việt Nam sẽ so tài với Phillipines ở vòng bán kết. Trận đấu này diễn ra vào lúc 12h30 ngày 14/12.

Trần Thị Thanh Thúy được báo Thái Lan ca ngợi. (Nguồn: Thairath)

Trước khi đội tuyển Việt Nam bước vào vòng bán kết, chủ công Trần Thị Thanh Thuý khiến truyền thông Thái Lan chú ý vì phát biểu đầy tự tin. Nữ vận động viên sinh năm 1995 khẳng định rõ mục tiêu giành huy chương vàng SEA Games 2025. Cô chia sẻ: “Cả đội đã phối hợp rất ăn ý, đó là lý do chúng tôi giành được chiến thắng hôm nay. Trận bán kết chắc chắn sẽ rất khó khăn, nhưng tất cả vẫn giữ vững tinh thần, nỗ lực và cống hiến hết mình để tiến xa hơn nữa”.

Khi được hỏi về mục tiêu cuối cùng của mình, Trần Thị Thanh Thúy khẳng định: “Đối với tôi, tôi sẽ luôn chiến đấu hết mình để giành chiến thắng trong mọi trận đấu. Mục tiêu giành huy chương vàng dù biết sẽ rất khó khăn tại SEA Games lần này, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng hết sức và sẵn sàng tranh đấu”.

Những phát biểu này được đưa vào bài viết có tiêu đề: "Môn bóng chuyền ở SEA Games năm 2025 đang nóng lên. 4T, tay đập ngôi sao của đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam, cho biết cô sẽ giành huy chương vàng". Cũng trong bài viết, tờ Thairath nhấn mạnh màn trình diễn ấn tượng của Thanh Thuý trong trận đầu tiên ra sân tại SEA Games 33. Trước đó, huấn luyện viên Nguyễn Tuấn Kiệt không sử dụng Thanh Thuý trong cả 2 trận đầu nhằm giữ sức cho trụ cột.

Thanh Thúy được truyền thông Thái Lan đánh giá cao khi nhanh chóng để lại dấu ấn trong lần đầu ra sân ở giải năm nay. Trong trận đấu với Indonesia, cô đã không khiến người hâm mộ thất vọng khi ghi tới 15 điểm, nhiều nhất toàn đội. Trong đó có 13 điểm từ các pha tấn công với hiệu suất lên tới 52%, kèm theo 1 điểm chắn bóng và 1 điểm từ cú giao bóng ghi điểm trực tiếp.