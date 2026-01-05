Ngôi sao bóng chuyền gợi cảm nhất thế giới tung ảnh khoe vòng một sexy hết nấc đón năm mới

Kayla Simmons tiếp tục chứng minh vì sao cô luôn là cái tên được nhắc đến mỗi khi nói về những vận động viên sở hữu sức hút mạng xã hội hàng đầu. Dịp Giao thừa vừa qua, cựu ngôi sao bóng chuyền Đại học Marshall đã khiến cộng đồng mạng "dậy sóng" khi đăng tải loạt ảnh chào đón năm 2026 với phong cách táo bạo quen thuộc.

Trên Instagram cá nhân sở hữu gần 2 triệu người theo dõi, Kayla Simmons chia sẻ một photodump ghi lại khoảnh khắc đón năm mới. Trong loạt ảnh, người đẹp sinh năm 1995 diện bodysuit không dây ôm sát, kết hợp cùng quần jeans xanh và thắt lưng da màu nâu nhạt. Thiết kế đơn giản nhưng tôn triệt để vóc dáng nóng bỏng, đặc biệt là vòng một đầy đặn - "thương hiệu" đã giúp Kayla trở thành hiện tượng mạng xã hội.

Không cần caption dài dòng, Kayla chỉ nhẹ nhàng ghi chú: "2026" kèm loạt emoji quen thuộc. Tuy nhiên, chừng đó cũng đủ khiến phần bình luận nhanh chóng "bùng nổ". Hàng loạt lời khen ngợi được để lại chỉ sau thời gian ngắn: từ "Tuyệt đối xinh đẹp", "Nữ thần Instagram" cho đến những lời chúc năm mới gửi tới cô nàng.

Ngôi sao bóng chuyền đón năm mới với màn khoe vòng một gợi cảm (Ảnh: IGNV)

Vốn không xa lạ với những khoảnh khắc gây chú ý, Kayla Simmons từ lâu đã xây dựng hình ảnh gắn liền với phong cách gợi cảm, phóng khoáng. Trong thời gian còn thi đấu cho đội bóng chuyền Đại học Marshall, cô đã là cái tên nổi bật cả trên sân lẫn ngoài đời. Sau khi giải nghệ, Kayla chuyển hướng sang làm người mẫu và nhà sáng tạo nội dung, thường xuyên chia sẻ những bộ ảnh thời trang, hậu trường chụp hình và cuộc sống thường ngày.

Kayla Simmons không còn xa lạ với những bài đăng gây sốc trên mạng xã hội (Ảnh: IGNV)

Bên cạnh Instagram và TikTok, Kayla Simmons còn hoạt động trên nền tảng đăng ký dành cho người hâm mộ trung thành, nơi cô tương tác trực tiếp với fan. Đáng chú ý, người đẹp 30 tuổi cũng nhiều lần sử dụng sức ảnh hưởng cá nhân để lên tiếng về các vấn đề xã hội mà cô quan tâm, thay vì chỉ tập trung vào hình ảnh cá nhân.

Bước sang năm 2026, Kayla Simmons tiếp tục khởi động năm mới theo cách rất "đúng chất" của mình: gợi cảm, tự tin và không ngại trở thành tâm điểm chú ý trên mạng xã hội.