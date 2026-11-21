Tiền vệ Tinus Moorthamer thừa nhận U17 Việt Nam nhập cuộc tốt hơn U17 Bỉ trong 15 phút đầu, trước khi đội nhà ngược dòng thắng 3-2.

Highlights U17 Việt Nam 2-3 U17 Bỉ - U17 World Cup 2026

Tối 20/11, U17 Việt Nam có trận ra quân đáng chú ý tại FIFA U17 World Cup 2026 khi đối đầu U17 Bỉ, đội bóng từng giành ngôi á quân châu Âu. Dù bị đánh giá thấp hơn, thầy trò HLV Cristiano Roland đã tạo nên bất ngờ khi sớm vươn lên dẫn trước và khiến đối thủ trải qua một trận đấu không hề dễ dàng.

Đáng chú ý, sau trận đấu, tiền vệ Tinus Moorthamer của U17 Bỉ đã thẳng thắn thừa nhận những khó khăn mà đội nhà phải đối mặt trước U17 Việt Nam. Đây cũng là cầu thủ trực tiếp ghi bàn gỡ hòa cho đại diện châu Âu.

Ngôi sao trẻ của U17 Bỉ chia sẻ: "Tôi nghĩ trong 15 phút đầu tiên, Việt Nam đã thi đấu quyết liệt hơn chúng tôi. Họ nhập cuộc tốt hơn và tôi cho rằng sau giai đoạn đầu trận, chúng tôi đã vùng lên, thể hiện được phẩm chất của mình. Đó là cách chúng tôi cuối cùng giành chiến thắng".

Tinus Moorthamer

Nhận xét của Moorthamer cho thấy U17 Việt Nam đã tạo được áp lực đáng kể lên đối thủ ngay từ đầu trận. Dù sở hữu lực lượng được đánh giá cao hơn, U17 Bỉ vẫn gặp bất ngờ trước cách nhập cuộc chủ động và đầy năng lượng của các cầu thủ trẻ Việt Nam.

Thực tế trên sân cũng phản ánh điều đó. Ngay phút thứ 4, từ quả phạt góc của Nguyễn Minh Thủy, Lê Sỹ Bách thực hiện pha đánh gót ngẫu hứng, đưa bóng vào lưới U17 Bỉ. Đây là bàn thắng đầu tiên của bóng đá Việt Nam trong lịch sử tham dự FIFA U17 World Cup.

Sau bàn thua, U17 Bỉ dần lấy lại thế trận và bắt đầu thể hiện sự vượt trội về khả năng tổ chức tấn công. Phút 37, Tinus Moorthamer ghi bàn gỡ hòa trước khi Kiyan Achahbar đưa đội bóng châu Âu vượt lên dẫn 2-1 ở phút 42.

Sang hiệp hai, Anthony Philips tiếp tục lập công, giúp U17 Bỉ tạo ra khoảng cách hai bàn. Tuy nhiên, U17 Việt Nam không buông xuôi. Phút 84, Chu Ngọc Nguyễn Lực thực hiện cú đá phạt góc đưa bóng thẳng vào lưới, rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3.

Dù không thể tìm được bàn gỡ hòa trong những phút còn lại, màn trình diễn của U17 Việt Nam vẫn để lại nhiều dấu ấn. Đặc biệt, việc khiến một ứng viên mạnh như U17 Bỉ phải thừa nhận sự chủ động và quyết liệt của mình trong những phút đầu trận là sự ghi nhận đáng chú ý đối với thầy trò HLV Cristiano Roland.

Sau trận đấu này, U17 Việt Nam sẽ tiếp tục hành trình tại bảng G bằng cuộc đối đầu U17 New Zealand lúc 22h30 ngày 23/11, trước khi chạm trán U17 Mali vào ngày 26/11. Đây sẽ là hai cơ hội quan trọng để đội bóng áo đỏ tìm kiếm điểm số và cạnh tranh tấm vé đi tiếp.

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