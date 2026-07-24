Ngôi sao Argentina đầu tiên giải nghệ sau World Cup 2026

Trung vệ Nicolas Otamendi chính thức giã từ đội tuyển Argentina sau World Cup 2026. Trước khi chia tay, anh còn gây chú ý với màn tranh luận cùng Rodri sau trận chung kết.

Otamendi khép lại sự nghiệp quốc tế sau trận chung kết World Cup 2026

Nicolas Otamendi đã chính thức nói lời chia tay đội tuyển Argentina, khép lại hành trình kéo dài 17 năm trong màu áo Albiceleste với vô số dấu ấn đáng nhớ. Trận chung kết World Cup 2026, nơi Argentina để thua Tây Ban Nha 0-1 sau 120 phút, cũng trở thành lần cuối cùng trung vệ kỳ cựu này thi đấu cho đội tuyển quốc gia.

Ở tuổi 38, Otamendi xác nhận quyết định giải nghệ đội tuyển bằng một bức tâm thư đầy cảm xúc đăng trên trang cá nhân. Anh cho biết đã đến lúc khép lại chương đẹp nhất trong sự nghiệp, dù cái kết không trọn vẹn như mong muốn.

"Hôm nay tôi phải viết những dòng khó khăn nhất trong sự nghiệp. Số phận đã an bài, trận đấu cuối cùng của tôi là trận chung kết World Cup. Kết quả không như chúng tôi mong muốn, nhưng tôi ra đi với tư thế ngẩng cao đầu vì toàn đội đã chiến đấu đến những giây cuối cùng."

Cựu trung vệ của Manchester City cũng gửi lời cảm ơn tới người hâm mộ và đất nước Argentina vì đã giúp anh biến giấc mơ vô địch thế giới thành hiện thực.

"Cảm ơn Argentina vì đã cho tôi cơ hội thực hiện giấc mơ trở thành nhà vô địch World Cup."

Màn tranh luận với Rodri sau trận đấu gây chú ý

Trước khi chính thức chia tay đội tuyển, Otamendi còn trở thành tâm điểm sau tiếng còi mãn cuộc của trận chung kết.

Trong lúc các cầu thủ Tây Ban Nha ăn mừng chức vô địch, trung vệ người Argentina đã tiến đến tranh luận với tiền vệ Rodri. Theo ghi nhận từ truyền thông tại sân, Otamendi tỏ rõ sự không hài lòng khi cho rằng phía Tây Ban Nha đã dành quá nhiều thời gian để nói về công tác trọng tài trước và trong trận đấu. Cuộc trao đổi diễn ra khá căng thẳng trong ít phút trước khi các cầu thủ hai đội được đồng đội và ban huấn luyện can ngăn.

Dù vậy, tình huống này không leo thang thành xô xát và nhanh chóng khép lại, để lại hình ảnh về một Otamendi vẫn đầy cá tính trong ngày cuối cùng khoác áo tuyển Argentina.

Khép lại một trong những sự nghiệp vĩ đại của bóng đá Argentina

Otamendi có tổng cộng 139 lần khoác áo đội tuyển Argentina và tham dự bốn kỳ World Cup. Anh là nhân tố quan trọng trong giai đoạn thành công nhất của Albiceleste khi cùng đội tuyển vô địch World Cup 2022, đồng thời giành hai chức vô địch Copa America.

Tại World Cup 2026, Otamendi không còn là lựa chọn đá chính thường xuyên như những năm trước, song kinh nghiệm và vai trò thủ lĩnh trong phòng thay đồ vẫn được ban huấn luyện đánh giá rất cao. Anh góp phần dìu dắt thế hệ cầu thủ trẻ trên hành trình đưa Argentina tiến đến trận chung kết lần thứ hai liên tiếp.

Sau khi khép lại sự nghiệp quốc tế, Otamendi vẫn tiếp tục thi đấu ở cấp câu lạc bộ. Trung vệ này vừa trở về quê nhà để khoác áo River Plate, mở ra chương mới sau nhiều năm chinh chiến tại châu Âu trong màu áo Porto, Valencia, Manchester City và Benfica.

Sự chia tay của Otamendi cũng đánh dấu việc một trong những biểu tượng giàu kinh nghiệm nhất của thế hệ vàng Argentina chính thức rời đội tuyển. Với chức vô địch World Cup 2022, hai danh hiệu Copa America cùng gần hai thập kỷ cống hiến, trung vệ sinh năm 1988 khép lại sự nghiệp quốc tế bằng một bảng thành tích đáng tự hào, dù cái kết tại World Cup 2026 không được trọn vẹn như mong đợi.