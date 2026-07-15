Ngôi sao 2 lần vô địch AFF Cup bất ngờ chia tay đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang-sik gặp khó

Một trụ cột quan trọng đã buộc phải nói lời chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026.

Sau quá trình theo dõi và đánh giá chuyên môn của đội ngũ y tế, BHL đội tuyển Việt Nam đã quyết định tạo điều kiện để trung vệ Đỗ Duy Mạnh trở về CLB tiếp tục điều trị chấn thương. Do cần thêm thời gian hồi phục hoàn toàn, Duy Mạnh sẽ không thể cùng đội tuyển tham dự AFF Cup 2026.

Theo đánh giá của bộ phận y tế, việc tiếp tục tập luyện và thi đấu ở thời điểm hiện tại có thể ảnh hưởng đến quá trình hồi phục của Duy Mạnh. Trên tinh thần đặt sức khỏe và sự nghiệp lâu dài của cầu thủ lên hàng đầu, HLV Kim Sang-sik cùng Ban huấn luyện đã thống nhất để trung vệ của CLB Hà Nội trở về tiếp tục điều trị, đồng thời không đăng ký anh trong danh sách tham dự AFF Cup 2026.

Duy Mạnh không kịp hồi phục để thi đấu AFF Cup 2026

Trưa ngày 15/7, HLV trưởng Kim Sang-sik đã trực tiếp gặp gỡ, động viên Đỗ Duy Mạnh trước khi chia tay đội tuyển. Nhà cầm quân người Hàn Quốc dành thời gian trao đổi, động viên học trò tập trung điều trị để sớm hồi phục hoàn toàn, qua đó trở lại mạnh mẽ trong màu áo đội tuyển Việt Nam ở những đợt tập trung tiếp theo.

Duy Mạnh bị tái phát chấn thương đầu gối từ trước khi lên tập trung đội tuyển. Trong suốt thời gian hội quân chuẩn bị cho AFF Cup 2026, Đỗ Duy Mạnh luôn thể hiện tinh thần chuyên nghiệp và nỗ lực trong quá trình hồi phục. Những ngày cuối của chuyến tập huấn tại Hàn Quốc, trung vệ của CLB Hà Nội đã có thể trở lại tập với bóng dưới sự hướng dẫn của đội ngũ y tế. Tuy nhiên, kết quả đánh giá chuyên môn cho thấy anh vẫn cần thêm thời gian để đạt trạng thái thể lực tốt nhất trước khi trở lại thi đấu.

Việc Duy Mạnh chia tay đội tuyển Việt Nam trước thềm AFF Cup 2026 là rất đáng tiếc. Bởi cầu thủ từng 2 lần vô địch AFF Cup là thủ lĩnh cả về chuyên môn lẫn tinh thần cho hàng thủ đoàn quân áo đỏ.

Với sự vắng mặt của Đỗ Duy Mạnh và trước đó là Lê Ngọc Bảo, HLV Kim Sang-sik có thể sẽ tính toán triệu tập bổ sung lực lượng nhằm bảo đảm quân số đội tuyển Việt Nam tham dự AFF Cup 2026.