Dù Argentina lỡ hẹn với chức vô địch World Cup 2026, Lionel Messi vẫn được chào đón như một người hùng khi trở về quê nhà Rosario.

Thất bại trước Tây Ban Nha trong trận chung kết World Cup 2026 khiến giấc mơ về ngôi sao thứ tư của Argentina dang dở. Thế nhưng, khi Lionel Messi trở về quê nhà Rosario, điều chờ đón anh không phải sự trách móc hay thất vọng, mà là tình yêu và lòng biết ơn của hàng nghìn người hâm mộ. Đặc biệt, ngôi nhà nơi anh lớn lên đã trở thành biểu tượng cho tình cảm ấy.

Khi rất đông CĐV tập trung tại sân bay Rosario để chào đón Messi trở về Argentina, nhiều người khác lại tìm đến một địa chỉ quen thuộc trên đường Estado de Israel 525, phía nam thành phố Rosario. Đó là căn nhà nhỏ nơi cậu bé Lionel Messi đã sống suốt những năm tháng tuổi thơ, trước khi rời quê hương sang Barcelona năm 13 tuổi để theo đuổi giấc mơ bóng đá.

Suốt thời gian World Cup diễn ra, trước cổng ngôi nhà ngày một nhiều hơn những lá cờ Argentina, những chiếc áo đấu mang số 10, những dải băng rôn và những mảnh giấy ghi lời nhắn gửi đến Messi. Sau trận chung kết, dòng người tìm đến nơi đây càng đông hơn. Bất chấp cơn mưa lất phất của mùa đông Argentina, họ vẫn lặng lẽ đứng trước cánh cổng quen thuộc, đặt xuống một bó hoa, treo thêm một lá cờ hay chỉ đơn giản là chụp một tấm ảnh để lưu lại khoảnh khắc.

Ảnh: Ole

Ảnh: Ole

Ảnh: Ole

Ảnh: Ole

Đến nay, căn nhà vẫn thuộc sở hữu của gia đình Messi. Bên hông ngôi nhà là bức bích họa khổng lồ khắc họa hình ảnh số 10 trong màu áo Argentina, khiến nơi đây từ lâu đã trở thành điểm dừng chân quen thuộc của những người yêu bóng đá mỗi khi có dịp ghé thăm Rosario.

Người ta vẫn gọi nơi này là "ngôi nhà của Messi", nhưng với nhiều CĐV, nó giống như một "thánh địa" hơn. Trước cổng nhà luôn có hoa tươi, quốc kỳ, khăn quàng, áo đấu và những món quà nhỏ được người hâm mộ để lại như một cách thể hiện sự trân trọng với cầu thủ vĩ đại nhất mà bóng đá Argentina từng sản sinh.

Điều khiến nhiều người xúc động nhất chính là những dòng chữ xuất hiện khắp nơi. Có người cẩn thận viết lên những tấm bìa nhỏ, có người ghi vội vài dòng bằng bút dạ ngay trên hàng rào. Nội dung mỗi lời nhắn có thể khác nhau, nhưng đều hướng về một thông điệp chung: "Cảm ơn, Leo!".

Cảm ơn vì những cảm xúc anh đã mang đến. Cảm ơn vì đã cống hiến cả sự nghiệp cho màu áo Albiceleste. Cảm ơn vì ở tuổi 39, anh vẫn dẫn dắt Argentina tiến thêm một lần nữa đến trận đấu cuối cùng của World Cup.

Ảnh: Getty

Giấc mơ bảo vệ ngôi vương đã không thành hiện thực. Nhưng trong mắt người hâm mộ, điều đó không làm lu mờ những gì Messi đã làm được. Họ không nhìn anh như một người vừa thất bại ở trận chung kết, mà như một huyền thoại đã dành tất cả những gì mình có cho đội tuyển quốc gia.

Messi trở về Rosario vào rạng sáng 21/7 (giờ địa phương) trên chuyến bay riêng từ Fort Lauderdale (Mỹ). Sau khi hoàn tất thủ tục nhập cảnh, anh nhanh chóng lên xe trở về căn nhà tại khu Kentucky Club de Campo ở Funes để đoàn tụ với gia đình.

Theo báo chí Argentina, những ngày qua là khoảng lặng hiếm hoi với đội trưởng Albiceleste. Sau hơn 50 ngày tập trung cùng đội tuyển và trải qua đủ mọi cung bậc cảm xúc tại World Cup, Messi dành thời gian ở bên vợ Antonela Roccuzzo cùng ba con trai Thiago, Mateo và Ciro trước khi bước vào giai đoạn mới của mùa giải cùng Inter Miami.

Tương lai của Messi trong màu áo đội tuyển Argentina vẫn là câu hỏi được cả thế giới quan tâm. Nhưng ở Rosario, ít nhất vào lúc này, người dân không chờ một lời tuyên bố hay một quyết định nào. Điều họ muốn làm chỉ đơn giản là gửi đến anh lời cảm ơn chân thành nhất - dành cho người đội trưởng đã mang đến biết bao ký ức đẹp cho bóng đá Argentina và vẫn luôn là niềm tự hào lớn nhất của quê hương mình.