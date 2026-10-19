Ngọc Thúy giành HCĐ, điền kinh Việt Nam hoàn thành mục tiêu

Chiều tối 19-10, vận động viên Nguyễn Thị Ngọc Thúy mang về tấm huy chương đồng cho Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam ở nội dung ném lao nữ, nhóm thương tật F52, F53, F54 tại Asian Para Games 5.

Trước những đối thủ mạnh đến từ Tây Á, Ngọc Thúy (hạng F54) thi đấu đầy quyết tâm. Sau 6 lượt ném, cô đạt thành tích tốt nhất 12,16m, qua đó giành vị trí thứ ba chung cuộc. Đây là phần thưởng xứng đáng cho những nỗ lực bền bỉ của nữ vận động viên Việt Nam trong quá trình tập luyện và thi đấu.

Ở nội dung này, hai vận động viên Iran là Salehi và Tourani chiếm ưu thế rõ rệt khi đạt thành tích vượt xa nhóm bám đuổi, lần lượt giành huy chương vàng và bạc.

Ngọc Thúy giành HCĐ tại Asian Para Games 5. Ảnh: HƯƠNG THU

Tấm HCĐ của Nguyễn Thị Ngọc Thúy cũng là huy chương thứ hai của Đoàn Thể thao Người khuyết tật Việt Nam tại đại hội năm nay. Trước đó, lực sĩ Lê Văn Công đã mở hàng huy chương cho đoàn bằng tấm HCB hạng 49kg nam môn cử tạ.

Tại Asian Para Games 5, đội tuyển điền kinh người khuyết tật Việt Nam tham dự với 1 HLV, 1 vận động viên dẫn đường và 7 tuyển thủ, đăng ký tranh tài ở 13 nội dung.

Ở các nội dung dành cho nữ, Nguyễn Thị Hải (F57) thi đấu ném đĩa và đẩy tạ; Nguyễn Thị Ngọc Thúy (F54) góp mặt ở ném đĩa, ném lao; Nguyễn Thị Kiều (F57) tranh tài ném đĩa; Trương Bích Vân (F56) tham dự ném lao, đẩy tạ và ném đĩa; Trần Thị Thúy Hằng (F44) thi đấu đẩy tạ và ném đĩa.

Hai vận động viên nam là Nguyễn Ngọc Hiệp (T/F11), đăng ký nhảy xa và chạy 400m; Nguyễn Viết Đại (F34) thi đấu ném lao, đẩy tạ.

Phần thi của Ngọc Thúy. Ảnh: HƯƠNG THU

Thành tích 12,16m mang về HCĐ của Ngọc Thúy. Ảnh: HƯƠNG THU

Phần lớn tuyển thủ điền kinh Việt Nam dự đại hội lần này đều có nhiều năm kinh nghiệm thi đấu quốc tế. Với mục tiêu giành ít nhất 1 HCĐ, đội tuyển đã sớm hoàn thành chỉ tiêu đề ra nhờ màn trình diễn của Nguyễn Thị Ngọc Thúy, đồng thời có thêm động lực hướng đến những nội dung tranh tài tiếp theo.

Trước đó, lực sĩ Nguyễn Bình An đạt thành tích 160kg tại hạng cân 54kg nam, đứng thứ 4 chung cuộc, chỉ kém vận động viên giành huy chương đồng 5kg.