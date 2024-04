Ngoài tấm vé từ kết, HLV Hoàng Anh Tuấn còn tặng "món quà quý" vô giá cho U23 Việt Nam

Từ SEA Games 32 cho đến vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á, điều dễ dàng nhận ra nhất ở các học trỏ trẻ của HLV Troussier đó là những sai lầm cá nhân, khiến dưới bàn tay nhào nặn của nhà cầm quân người Pháp, bóng đá Việt Nam thất bại "toàn tập" từ đấu trường SEA Games, cho đến Asian Cup rồi vòng loại World Cup 2026 khu vực châu Á - với viễn cảnh đến 90% đã bị loại.

Dưới triều đại ngắn ngủi của HLV Troussier, "sai lầm" là thứ được nhắc đến nhiều nhất, từ sai lầm đau đớn khi chơi hơn người mà vẫn quyết ép bằng được U22 Indonesia để giành chiến thắng trong 90 phút ở trận bán kết SEA Games 32, để rồi dính phải đòn "hồi mã thương" đau đớn. Sai lầm của các cầu thủ trẻ U22 Việt Nam là vô cùng đáng tiếc, nhưng không thể không tính đến sự chỉ đạo đầy sự nông nổi của HLV Troussier.

Không chỉ có thế, cùng HLV Troussier, đội tuyển Việt Nam trải qua liên tiếp hai giải đấu thất bại thảm hại khi rời Asian Cup 2023 ngay từ sau vòng đấu bảng, với 0 trận thắng, 0 điểm - trắng tay toàn tập, cùng hai trận thua liên tiếp trước Indonesia ở vòng loại World Cup, khiến "giấc mơ ra biển lớn" từng nhận được rất nhiều sự kỳ vọng tan thành mây khói. Điều đáng nói là trong những thất bại tủi hổ ấy, HLV Troussier đặt niềm tin rất nhiều vào các cầu thủ trẻ, song rốt cuộc những gì họ để lại chỉ là dấu ấn đậm đà mang tên "sai lầm cá nhân".

Bước vào VCK U23 châu Á 2024, không khó để nhận ra sự hoang mang của các cầu thủ trẻ khi phải gánh sức ép nặng nề trên vai - sức ép "lấy lại mặt mũi" cho bóng đá Việt Nam sau khi "chạm đáy" với cả những sai lầm của HLV Troussier, cũng như chính mình. Và rõ ràng sự hoang mang ấy đang được thể hiện ở chính giải đấu này, khi U23 Việt Nam không thiếu những sai lầm dù chỉ phải đối đầu với hai đối thủ đều được đánh giá thấp hơn.

Phải nói rằng U23 Việt Nam của HLV Hoàng Anh Tuấn khá may mắn khi rơi vào bảng đấu có đến hai đối thủ được đánh giá thấp hơn mình là U23 Kuwait và U23 Malaysia. Để so sánh, nếu như bảng B được coi là "bảng tử thần" khi U23 Trung Quốc phải đối đầu với toàn những "ông lớn" là Hàn Quốc, Nhật Bản và UAE, thì bảng C của U23 Thái Lan cũng "nặng như búa tạ" với sự góp mặt của Iraq cùng Saudi Arabia, còn Indonesia ở bảng A phải gặp cả Qatar, Jordan lẫn Australia.

Nói một cách công bằng, hai trận thắng vừa qua trước U23 Kuwait và Malaysia, các cầu thủ trẻ Việt Nam vấp không phải ít sai sót. Ở trận gặp U23 Kuwait, sai lầm đậm tính V.League của Ngọc Thắng chắc hẳn khiến không ít người hâm mộ nước nhà phải "lạnh lưng" khi nghĩ đến "cái dớp" mang tên HLV Troussier, còn ở trận thắng 2-0 trước Malaysia, hàng thủ U23 Việt Nam dính không chỉ một mà hàng loạt sai lầm, khiến thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn suýt phải trả giá.

Về mặt trình độ chuyên môn và phong cách, có thể nói U23 Việt Nam cũng chẳng khác gì dưới thời HLV Troussier, với sự non nớt và không nhiều chất chuyên nghiệp. Song có một thứ rất khác dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn.

Sau cú "tự bắn vào chân mình" ở trận gặp U23 Kuwait, thay vì "sốc tâm lý", các cầu thủ trẻ Việt Nam lại chơi bùng nổ ở hiệp hai của trận đấu, với một tinh thần chiến binh thực sự. Còn ở cuối trận gặp U23 Malaysia, trước sức ép khủng khiếp của đối thủ, hàng thủ của U23 Việt Nam dù xuống sức nghiêm trọng, thì vẫn vững vàng bởi sự lăn xả, trong đó đáng chú ý nhất phải nói đến Lương Duy Cương và thủ thành Quan Văn Chuẩn, để giữ sạch được mành lưới.

Đình Bắc và Minh Trọng có lẽ là hai cầu thủ trẻ được HLV Troussier ưu ái nhất dưới triều đại của mình. Song với HLV Hoàng Anh Tuấn, sự mất mát mang tên hai "ngôi sao sáng" này không quá quan trọng khi ngoài việc truyền được "chất lửa" cho các học trò, ông thầy người Khánh Hòa còn cực kỳ nhạy bén trong việc xử lý với những "biến số" trong trận đấu, điển hình là "siêu dự bị" mang tên Bùi Vĩ Hào.

Nếu như pha sút phạt "thần sầu" của Khuất Văn Khang là thành quả của tinh thần chiến đấu, sự tập trung và khát khao của U23 Việt Nam, thì hai bàn thắng cùng một pha đem về quả phạt đền cho đội nhà của Bùi Vĩ Hào chính là thành quả đến từ những pha thay người "khét lẹt" của HLV Hoàng Anh Tuấn. Không để Bùi Vĩ Hào ra sân ngay từ đầu, nhưng cứ mỗi khi ông thầy cần đến, chân sút này đều sẵn sàng để tạo sự đột biến đem về chiến thắng.

Hai trận đấu được đánh giá là "dễ dàng" đã trôi qua với kết quả "êm xuôi", dù về mặt chuyên môn còn không ít vấn đề. Hai trận đấu phía trước với U23 Việt Nam là cực kỳ "nặng", là những thử thách thực sự với thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn. Với "hành trang quý giá" mà ông thầy vừa "tặng" cho mình, liệu U23 Việt Nam sẽ thêm lần nữa để lại dấu ấn đậm đà ở đấu trường châu Á, để xóa tan đi sự u ám còn sót lại dưới thời HLV Troussier?

Video bàn thắng U23 Việt Nam 2-0 U23 Malaysia (vòng bảng U23 châu Á 2024)