"Ngoài phòng ngự, U23 Trung Quốc không có gì đặc biệt"

Highlights U23 Việt Nam 3-2 U23 UAE (AET) (Tứ kết U23 châu Á 2026)

Lúc 22h30 ngày 20/1, U23 Việt Nam sẽ gặp U23 Trung Quốc tại Bán kết U23 châu Á 2026. Cách đây ít ngày, cựu HLV ĐTQG và U23 Việt Nam, ông Troussier đã xuất hiện trên truyền thông xứ tỷ dân, nhận xét về điểm yếu của thầy trò HLV Kim Sang-sik là không chiến. Ông Troussier lấy dẫn chứng việc U23 Việt Nam đã thủng lưới 2 bàn trước U23 UAE vì không chiến.

Nói về vấn đề này, BLV Quang Huy chia sẻ: "Tôi nghĩ ông Troussier trả lời về điểm yếu (không chiến) của U23 Việt Nam, trong bối cảnh được phóng viên phía Trung Quốc họ hỏi, và cũng trong bối cảnh U23 Trung Quốc mới ghi 1 bàn từ đầu giải.

Cố mà nghĩ ra một điểm yếu, thì có thể cho không chiến cũng là điểm yếu của U23 Việt Nam. Khi gặp chúng ta, UAE họ khai thác rất tốt các pha tạt bổng. Đấy là về lý thuyết thôi, chứ chẳng có gì nói lên rằng U23 Trung Quốc có thể ghi bàn vào lưới U23 Việt Nam nhờ không chiến.

Nhận xét của ông Troussier về khả năng không chiến của U23 Việt Nam còn rất chung chung và trên bối cảnh bị hỏi cố nên phải tìm ý để trả lời thôi. Đúng là chúng ta thủng lưới 2 bàn trước UAE, tôi cũng cho rằng nhận định thế không sai. Nhưng không có gì khẳng định U23 Trung Quốc cũng làm được giống U23 UAE. Không dễ để ghi bàn được vào lưới chúng ta nhờ không chiến đâu".

Ngoài điểm tựa phòng ngự là thủ môn Li Hao, thì hàng công U23 Trung Quốc lại khá nhạt nhòa.

Từ đầu giải châu Á, U23 Trung Quốc đều chơi phòng ngự chặt chẽ, phản công hoặc kéo đối phương về loạt luân lưu cân não. Liệu U23 Trung Quốc có thay đổi khi gặp đối thủ duyên nợ, U23 Việt Nam?

"Trung Quốc từ đầu giải chưa thủng lưới bàn nào. Họ luôn cố gắng thủ kĩ để đá kiểu lai rai. Đá với họ, chúng ta đá cửa trên thôi, không chơi rai lai, cù cưa sẽ bất lợi. Chúng ta đã từng chứng tỏ được khả năng áp đặt trước các đội lớn, thì chẳng có lý do gì không chơi cửa trên trước Trung Quốc" - BLV Quang Huy nói.

Thời gian qua, thủ môn U23 Trung Quốc, Li Hao nhận được rất nhiều sự chú ý. Vậy ngoài thủ môn ra, đối phương có điều gì đáng e ngại? BLV Quang Huy nhận định tiếp:

"Tôi cho rằng thủ môn Li Hao là điểm tựa của U23 Trung Quốc. Còn về lối chơi, nhân tố khác của họ, tôi không thấy có gì đặc sắc cả. HLV người Tây Ban Nha giúp Trung Quốc chơi có tổ chức, áp dụng vào phòng ngự rất rõ ràng, triệt để. Nhưng hàng công của họ thì thiếu sức sáng tạo, tôi không có ấn tượng gì cả".

U23 Việt Nam mạnh cả công lẫn thủ, với Đình Bắc là ngôi sao sáng nhất.

Về phía U23 Việt Nam, BLV Quang Huy vẫn đặt hy vọng vào ngôi sao Đình Bắc và tài thao lược của HLV Kim Sang-sik: "Đình Bắc vẫn là nhân tố tạo đột biến mạnh nhất để hy vọng. Tôi nghĩ rằng Đình Bắc sẽ tiếp tục đá dự bị nếu không có gì đột biến lớn. Cậu ấy có thể vào sân sau và tỏa sáng. Còn những cầu thủ khác thì để làm "chim mồi" và phá sức đội bạn. Vào vòng này thì các đối thủ đều nguy hiểm nên tôi cũng chờ đợi các sự sắp xếp nhân sự hợp lý của HLV Kim Sang-sik.

Ông Kim thường có những sự thay đổi rất khó đoán, vào sân là đội bạn không đỡ được. Tôi kỳ vọng tiếp vào điều đó".

Kết lại, BLV Quang Huy đưa ra dự đoán về kết quả trận đấu: "Tôi nghĩ chúng ta sẽ thắng gọn gàng, tỷ số sát nút cho Việt Nam ngay trong 90 phút".

HLV Kim Sang-sik muốn đưa U23 Việt Nam ở Chung kết để đấu U23 Hàn Quốc.

* Lúc 18h30 ngày 20/1 sẽ diễn ra trận Bán kết 1 giữa U23 Nhật Bản và U23 Hàn Quốc. Về trận này, BLV Quang Huy dự đoán: "Nhật Bản và Hàn Quốc là kỳ phùng địch thủ. Hàn Quốc là đội già dặn hơn. Tôi nghĩ có thể Hàn Quốc sẽ thắng, có thể phải đá hiệp phụ và tỷ số sít sao thôi".

