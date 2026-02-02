Ngoại hình xinh hết nấc nhưng em Kim "vén váy" bị chê tơi tả khi thi Miss Pickleball vì kĩ năng cực tệ

Sau những ồn ào xoay quanh hình ảnh "vén váy" khi chơi pickleball từng gây tranh cãi trên mạng xã hội, Em Kim tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện tại cuộc thi Miss Pickleball. Với lợi thế ngoại hình xinh xắn, vóc dáng gợi cảm và phong cách thi đấu nổi bật, Em Kim nhanh chóng thu hút sự quan tâm của khán giả ngay từ những vòng đầu. Tuy nhiên, trái với kỳ vọng, phần thể hiện của cô nàng trên sân lại vấp phải làn sóng chê bai dữ dội.

Cụ thể, trong các đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội, kỹ năng tâng bóng pickleball của Em Kim bị nhận xét là khá non. Những pha tâng bóng thiếu ổn định, di chuyển lúng túng và xử lý tình huống chưa tốt khiến nhiều người cho rằng cô chưa đủ nền tảng để tham gia một sân chơi mang tính thi đấu. Không ít bình luận thẳng thắn cho rằng Em Kim đang "thi nhầm cuộc", khi nhan sắc thì nổi bật nhưng kỹ năng tâng bóng lại chưa tương xứng. Ngược lại, các Miss Pickleball khác trong đó có Hiền Hồ lại cho thấy kĩ năng tâng bóng điềm tĩnh, ổn định và tự tin, đối lập hẳn với hình ảnh của Em Kim "vén váy".

Em Kim "vén váy" bị chê tơi tả vì kĩ năng tâng bóng tệ (Nguồn: Tâm Sự Pickleball)

Hiền Hồ cùng dàn Miss Pickleball tâng bóng điềm tĩnh nhận về lời khen (Nguồn: Tâm sự Pickleball)

Bên cạnh đó, một bộ phận khán giả cũng cho rằng sự chú ý mà Em Kim nhận được phần nhiều đến từ ngoại hình và những hình ảnh gây tranh cãi trước đó, thay vì thực lực trên sân pickleball. Điều này vô tình tạo ra còn kéo theo loạt ý kiến chê bai gay gắt khi cô nàng thể hiện chưa tốt phần tâng bóng ở cuộc thi Miss Pickleball.

Dù vậy, cũng có những ý kiến bênh vực Em Kim, cho rằng Miss Pickleball không phải là cuộc thi thuần về chuyên môn mà mang tính giải trí, lan tỏa tinh thần thể thao. Và kỹ năng tâng bóng của cô nàng hoàn toàn có thể cải thiện theo thời gian.

Rõ ràng, câu chuyện của Em Kim tại Miss Pickleball cho thấy ranh giới mong manh giữa việc được chú ý nhờ ngoại hình và áp lực phải chứng minh năng lực thực sự. Khi đã bước lên sân chơi mang yếu tố thi đấu, nhan sắc có thể giúp gây ấn tượng ban đầu, nhưng cuối cùng, kỹ năng vẫn là yếu tố quyết định việc nhận được sự công nhận lâu dài từ khán giả.

Nhan sắc xinh đẹp của em Kim "vén váy" (Ảnh: FBNV)



