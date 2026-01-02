Ngoại hạng Anh ngày càng trở nên khó đoán

Một khoảnh khắc mang tính biểu tượng cho sự khó đoán và đôi khi đến mức phi lý của Ngoại hạng mùa này là việc Sunderland cầm hòa Man City trong trận đấu diễn ra vào ngày đầu năm mới. Một trong những ứng cử viên vô địch hàng đầu lại trở nên bất lực trước đội bóng mới lên hạng, vốn từng được dự đoán sẽ xuống hạng khi mùa giải kết thúc.

Cuộc đua vô địch trở nên khó đoán khi Man City bất ngờ sẩy chân trước Sunderland

Đáng chú ý, Sunderland, đội giành quyền thăng hạng qua loạt play-off Championship hồi tháng 5, đã từng nhận thất bại thảm hại 0-3 trước "The Citizens" ở vòng 15 Ngoại hạng.

Đúng nửa chặng đường đã trôi qua, Premier League một lần nữa khẳng định đây là giải đấu của những bất ngờ. Ở vòng đấu cuối cùng lượt đi, Arsenal là đội duy nhất trong nhóm "Big 6" giành chiến thắng khi hạ gục Aston Villa với tỉ số 4-1.

Man City, dù được kỳ vọng sẽ tăng tốc ở giai đoạn 2 của mùa giải, lại tự làm khó chính mình khi sẩy chân ở sân vận động Ánh sáng. Liverpool gây thất vọng nặng nề khi bị Leeds United cầm hòa ngay tại Anfield. Nhà vô địch FIFA Club World Cup Chelsea cũng nhận trận hòa 2-2 trước Bournemouth ở trận đấu sớm.

Trong khi đó, Tottenham tiếp tục giậm chân ở khu vực giữa bảng với 26 điểm sau trận hòa nhạt nhòa trước Brentford. Man United đứng trong top 6, nhưng không ai dám khẳng định họ đang đi đúng hướng, đặc biệt là sau khi đánh rơi điểm trước đội chót bảng Wolves.

Bước sang nửa sau mùa giải, cuộc đua vô địch gần như thu hẹp còn 3 cái tên: Arsenal, Man City và Aston Villa. Thầy trò HLV Unai Emery có thể bị xem là "kẻ ngoài cuộc" sau thất bại nặng nề trước "Pháo thủ". Tuy nhiên, việc họ vẫn hiện diện ở nhóm đầu bảng xếp hạng đủ cho thấy mùa giải này không tuân theo logic quen thuộc.

Mặt khác, Arsenal đứng trước cơ hội lịch sử để thoát khỏi cái bóng về nhì quen thuộc. Nhưng để làm được điều đó, họ cần bản lĩnh và sự ổn định mà chính họ đã nhiều lần thiếu hụt ở các mùa giải trước.

Man City vẫn là ẩn số lớn nhất. Lịch sử cho thấy đội bóng của HLV Pep Guardiola thường bùng nổ từ tháng 1. Thế nhưng, cú sẩy chân trước Sunderland là lời cảnh báo rằng không còn trận đấu nào dễ dàng khi ngay cả những đội bị đánh giá thấp hơn cũng đủ năng lực trừng phạt sai lầm của đối thủ.

Arsenal là đội duy nhất trong nhóm “Big 6” giành chiến thắng ở vòng 19 Ngoại hạng

Ở nhóm còn lại, mỗi đội đều có bài toán riêng cần lời giải. Liverpool liệu có thể hồi sinh với phong thái của nhà đương kim vô địch hay không? Man United có thật sự trở lại dưới thời HLV Ruben Amorim hay vẫn chỉ là một tập thể chắp vá? Chelsea sẽ đặt cược tương lai vào ai sau sự ra đi của Enzo Maresca?

Ngoại hạng chưa bao giờ thiếu kịch tính, nhưng hiếm khi nào trật tự lại bị đảo lộn đến vậy. Đó không còn là hiện tượng nhất thời mà là minh chứng cho việc ranh giới giữa "kẻ yếu" và "gã khổng lồ" đang dần phai mờ. Và khi mọi dự đoán đều có thể bị đảo ngược, điều duy nhất chắc chắn là trong bóng đá, luôn có chỗ cho những điều không tưởng.



