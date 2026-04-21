Ngoại hạng Anh chứng kiến đội đầu tiên xuống hạng, nạn nhân kế tiếp là Tottenham?

Tính đến trước ngày 20/4, Leeds United đứng thứ 15 với 39 điểm, Nottingham Forest xếp 16 với 36 điểm, West Ham đứng thứ 17 với 32 điểm, còn ba vị trí xuống hạng là Tottenham 31 điểm, Burnley 20 điểm và Wolves 17 điểm. Khoảng cách giữa West Ham và Tottenham chỉ là 1 điểm, nhưng West Ham vẫn còn 1 trận chưa đấu. Và đó là trận gặp Crystal Palace vào rạng sáng 21/4.

Ở màn so tài này, hai đội chia điểm bằng tỷ số 0-0. Với kết quả thuận lợi của West Ham, Wolves đã chính thức xuống hạng. Thực ra trước trận đấu muộn vòng 33, Bầy sói cũng xác định trước số phận của mình. Họ đã thua tới 22 trong 33 trận, mới có 17 điểm và kết quả đó là quá khiêm tốn so với mặt bằng chung của Ngoại hạng Anh . Tinh thần rệu rã đã xuất hiện ở đội bóng này khiến họ thua liên tục, mới nhất là thua 0-3 trước Leeds.

Trận đấu vừa qua cũng đẩy Burnley đến gần "cửa tử". Họ có 20 điểm sau 33 trận, kém khu vực an toàn tới 13 điểm, nghĩa là gần như phải thắng liên tiếp trong khi chờ các đối thủ phía trên sẩy chân, khả năng chỉ tồn tại trên lý thuyết.

West Ham đang nắm lợi thế ở cuộc đua trụ hạng

Tâm điểm lớn nhất vì thế dồn vào Tottenham . Spurs đang đứng thứ 18 với 31 điểm, chỉ kém West Ham đúng 1 điểm. Với 1 điểm mà West Ham vừa giành được thì cách biệt giờ đã là 2. Và lịch thi đấu còn lại của Tottenham là khá nặng với các đối thủ đang đua tranh vé dự Cúp châu Âu là Aston Villa, Chelsea.

Đáng lo hơn là Gà trống hướng tới lịch thi đấu ấy bằng hành trang cực kỳ khiêm tốn. Họ đang trải qua 14 trận liên tiếp không thắng ở Premier League, thành tích tệ nhất của CLB kể từ năm 1935 tới nay.

Điều khiến người ta lo cho Spurs không chỉ là điểm số, mà còn là cảm giác khủng hoảng toàn diện. Đội bóng này đang “lao thẳng” xuống hạng Nhất lần đầu kể từ năm 1977, một viễn cảnh gần như không ai nghĩ tới với một CLB tầm vóc như Tottenham, lại là nhà đương kim vô địch Europa League.

Nhìn tổng thể, cuộc đua trụ hạng lúc này có thể chia làm hai tầng. Burnley và Wolves đã an bài, tấm vé xuống hạng còn lại nhiều khả năng là chuyện riêng giữa Tottenham và West Ham. Nếu cứ thi đấu như hiện tại, thực sự quá khó để Tottenham có thể thoát khỏi lưỡi hái tử thần.