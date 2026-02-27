Ngoại hạng Anh bảo toàn 100% quân số, thể hiện sự thống trị tuyệt đối tại Cúp châu Âu

Sức mạnh tài chính của Ngoại hạng Anh không phải lúc nào cũng đồng nghĩa với sự thống trị của họ ở các giải đấu châu lục. Minh chứng là không có CLB Anh nào góp mặt trong 2 trận chung kết Champions League gần nhất.

Trong 6 mùa giải vừa qua, chỉ 2 đội bóng Anh giành chức vô địch giải đấu cấp CLB danh giá nhất châu Âu. Nhìn xa ra thì 13 năm qua, cũng chỉ có 3 lần ngai vàng thuộc về Premier League.

Tuy nhiên năm nay, giải đấu nước Anh đang trên đường tái lập thế thống trị của mình. Các CLB Anh đang nắm giữ khoảng cách quá lớn so với hầu hết các đối thủ châu lục, đến nỗi họ dễ dàng vượt qua vòng phân hạng Champions League và áp đặt tầm ảnh hưởng của họ lên phần còn lại của châu Âu .

Rạng sáng nay, loạt trận vòng play-off Cúp C2 và Cúp C3 châu Âu đã kết thúc mang tới chiến thắng cho các đại diện nước Anh. Nottingham Forest dù đang lận đận trong cuộc đua trụ hạng ở Ngoại hạng Anh vẫn vượt qua Fenerbahce, đội bóng á quân Thổ Nhĩ Kỳ. Lượt đi, Nottingham thắng 3-0 và dù lượt về thua 1-2 trên sân nhà thì đội bóng này vẫn giành vé đi tiếp.

Man City và Nottingham đều đi tiếp ở Cúp châu Âu

Trong khi đó, Crystal Palace, một đội bóng khủng hoảng tương tự Nottingham, cũng dễ dàng giải quyết đối thủ ở mặt trận C3. Cộng thêm việc Aston Villa có vé vào thẳng vòng 1/8 Europa League nhờ thành tích áp đảo, Ngoại hạng Anh đã bảo toàn 9 đại diện ở vòng 1/8 Cúp châu Âu.

Newcastle, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City giành quyền vào thẳng vòng 16 đội Champions League. Trong đó, Arsenal, Liverpool, Tottenham, Chelsea và Man City giành vé vào thẳng còn Newcastle đi qua cửa play-off.

Tại mặt trận Cúp C1 châu Âu, 5 trong số 8 vé vào thẳng vòng 1/8 thuộc về nước Anh. Đây là lần đầu tiên trong kỷ nguyên Champions League, một quốc gia có tới 6 CLB cùng hiện diện ở một vòng knock-out. Trong 29 trận đấu với các đối thủ đến từ các giải đấu hàng đầu châu Âu khác như Tây Ban Nha, Đức, Italia và Pháp, các CLB Anh chỉ thua 6 lần. Các thống kê trên cho thấy sự vượt trội của xứ sương mù.

Với thêm 3 đại diện Aston Villa, Nottingham Forest và Crystal Palace, nước Anh bảo toàn 100% quân số ở vòng 1/8. Hiếm khi nào Premier League áp đảo đấu trường châu lục đến vậy. Và với những gì đang xảy ra, không loại trừ khả năng sẽ có đại diện nước Anh đăng quang Cúp châu Âu mùa này.