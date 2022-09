Ngoại binh sắm vai người hùng, HAGL nhọc nhằn vào bán kết sau loạt luân lưu đầy kịch tính

Kết quả:

HAGL 1-1 Sài Gòn FC (Pen: 5-3)

Ghi bàn:

HAGL: Bruno Henrique (71') – Sài Gòn FC: Hữu Sơn (66')

Chỉ 30 giây sau khi trận đấu bắt đầu, lưới của đội chủ nhà HAGL suýt rung lên bởi tình huống tấn công nguy hiểm từ phía Sài Gòn FC. Hoàng Minh Tuấn lẽ ra có thể làm tốt hơn trong pha dứt điểm của mình. Đáng tiếc cho đội khách khi không có bàn thắng được ghi.

Không giống như cuộc chạm trán ở vòng 15 V.League cách đây 4 ngày, ở trận tứ kết này, cả hai đội đều tạo ra thế trận cởi mở. Một điều khá lạ lùng, Sài Gòn FC dù đang đứng cuối bảng xếp hạng V.League và gặp vô vàn khó khăn, song mỗi khi đối đầu HAGL, đoàn quân của HLV Phùng Thanh Phương luôn biết cách khiến đội bóng phố Núi phải toát mồ hôi. Điển hình là số cơ hội nguy hiểm vượt trội mà đội khách tạo ra.

Phút 40, khung thành của Huỳnh Tuấn Linh một lần nữa đặt vào tình trạng báo động khi Da Silva thoải mái đánh đầu trong khu vực 5m50. Nhưng một lần nữa, Sài Gòn FC vẫn vô duyên với bàn thắng. Trong ngày thay thế Hồng Duy bên cánh trái, Thanh Nhân tỏ ra non nớt khi thường xuyên để đối thủ vượt qua và liên tiếp uy hiếp khung thành đội nhà.

Trên hàng công, những ngôi sao như Công Phượng, Văn Toàn, Brandao vẫn chơi năng nổ nhưng chưa tạo ra sự đột biến cần thiết. Suốt 45 phút đầu tiên, cơ hội đáng chú ý nhất của HAGL là cú sút đưa bóng đi vọt xà của Văn Toàn ở phút 15. Đội bóng của Kiatisuk rõ ràng được đánh giá cao hơn và muốn biến sân Pleiku thành sàn diễn của riêng mình, song Sài Gòn FC đã không để điều đó xảy ra.

Lối chơi khó chịu mà Sài Gòn trình diễn cuối cùng cũng phát huy hiệu quả. Đến phút 66, đội khách khiến khán giả sân Pleiku trở nên câm lặng khi có bàn thắng vượt lên dẫn trước. Chỉ sau 3 đường chuyền, bóng từ chân thủ môn Minh Toàn tìm đến Hữu Sơn trong tư thế trống trải không ai kèm, anh thoải dứt điểm quyết đoán hạ gục Huỳnh Tuấn Linh.

Bàn thua như giúp HAGL bừng tỉnh. Đoàn quân của "Zico Thái" lập tức vực dậy mạnh mẽ. Chỉ 5 phút sau, Kiatisuk nở nụ cười tươi khi chứng kiến Văn Toàn có pha xoay sở tuyệt vời sát đường biên ngang để nỗ lực tạt bóng vào trong, bóng sượt đầu Brandao vô tình tạo cơ hội giúp Bruno Henrique khống chế gọn gàng dứt điểm chính xác, san bằng tỷ số cho HAGL.

Những phút còn lại, khán giả sân Pleiku tiếp tục trải qua cảm giác bất an khi lần lượt Đỗ Merlo đưa bóng vào lưới nhưng không được trọng tài công nhận, Lâm Thuận cũng khiến khung thành HAGL chao đảo bởi cú tạt có quỹ đạo khó chịu, đưa bóng đập xà ngang. HAGL may mắn giữ vững tỷ số 1-1 để đưa hai đội bước vào loạt đá luân lưu may rủi.

Ở loạt đá penalty, các học trò của HLV Kiatisuk thể hiện bản lĩnh vượt trội hơn so với đối thủ. Rodrigue bên phía Sài Gòn FC không thể thắng được Huỳnh Tuấn Linh trong lượt sút thứ hai. Trong khi đó, cả 5 cầu thủ HAGL đều thực hiện thành công.

Giành chiến thắng chung cuộc 5-3 trong loạt "đấu súng", HAGL thẳng tiến vào vòng bán kết Cúp Quốc gia. Đối thủ của thầy trò HLV Kiatisuk sẽ là đội thắng trong cặp đấu Bình Phước vs Hà Nội FC.