Ngoại binh bắt hụt bóng, CLB Nam Định thua đau đội bóng Thái Lan

Nam Định bước vào lượt trận thứ 5 tại AFC Champions League Two (Cúp C2 châu Á) khi làm khách trên sân của Ratchaburi FC (Thái Lan). Một trận hòa cũng đủ mang đến lợi thế cho đại diện Việt Nam trước trận đấu cuối cùng. Do đó, thầy trò huấn luyện viên Mauro nhập cuộc với tâm thế cẩn trọng và phòng ngự chắc chắn.

Thực tế, Ratchaburi có nửa đầu hiệp 1 thi đấu hứng khởi và nhỉnh hơn đội khách. Tuy nhiên, đội bóng Thái Lan cũng không mang đến nhiều khác biệt. Các tình huống tấn công của họ không đủ sắc sảo để tạo nên bàn thắng mở tỉ số trận đấu.

CLB Nam Định bị loại khỏi AFC Champions League Two.

Phút 30, Njiva tung cú sút sát vòng cấm nguy hiểm khi Percy Tau có đường chuyền sai địa chỉ. Pha dứt điểm của tiền đạo bên phía Ratchaburi đưa bóng đi chệch khung thành. 11 phút sau, Nam Định có pha phối hợp hay khi Percy Tau chuyền cho Brenner làm tường. Bóng đến chân Hoàng Anh nhưng cầu thủ này dứt điểm hỏng rất đáng tiếc.

Sang hiệp 2, thế trận có sự chuyển biến khi cả hai đội bắt đầu tăng tốc. Cơ hội liên tiếp đến với Thanawat và Negueba bên phía Ratchaburi. Đáng tiếc, cú sút của bộ đôi này đều không vượt qua được sự truy cản của thủ thành Caique Santos.

Trong khi đó, Nam Định có quyền tiếc nuối với cơ hội của mình ở phút 80. Nguyễn Tuấn Anh tung ra đường kiến tạo đẹp mắt nhưng Brenner đệm bóng lên trời ở cự li 5 mét và tiền đạo người Brazil sẽ rất hối hận với màn trình diễn của mình.

Phút 90+2, tận dụng pha bắt bóng không tốt của Caique Santos, Sidcley đệm bóng cận thành mở tỉ số trận đấu cho Ratchaburi. Đội chủ nhà mất thêm 3 phút để ấn định chiến thắng 2-0 bằng pha lập công của Fandi.

Với kết quả này, Nam Định kém Ratchaburi (xếp thứ 2) 3 điểm khi vòng bảng chỉ còn 1 lượt đấu và đối diện nguy cơ bị loại khỏi đấu trường châu lục.

Kết quả: Ratchaburi 2-0 Nam Định

Ghi bàn:

Ratchaburi: Sidcley (90+2'), Ikhsan Fandi (90+5')

Đội hình ra sân:

Ratchaburi: Kampon, Njiva, Scott, Gabriel, Sidcley, Thossawat, Jesse, Thanawat, Negueba, Jonathan, Denilson

Nam Định: Caique, Phạm Ba, Văn Tới, Hoàng Anh, Lucas Alves, Walber Mota, Caio Cersa, Percy Tau, Romulo, Normann, Brenner