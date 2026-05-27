Nghịch lý của quốc gia dự World Cup 2026: Hàng vạn CĐV sợ… cổ vũ đội tuyển

Nỗi sợ bao trùm

World Cup 2026 - giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh được đồng đăng cai bởi Mỹ, Canada và Mexico - hứa hẹn sẽ là một ngày hội thể thao rực rỡ với quy mô chưa từng có. Với 78 trên tổng số 104 trận đấu được tổ chức trên đất Mỹ, đây là niềm tự hào của hàng triệu người hâm mộ trên khắp quốc gia này.

Tuy nhiên, đằng sau không khí cuồng nhiệt chờ đón trái bóng lăn, một bóng đen lo âu đang bao trùm lên các cộng đồng người thiểu số và dân nhập cư. Đối với họ, kỳ World Cup này đi kèm với nỗi sợ hãi tột cùng trước nguy cơ bị Cơ quan Thực thi Di trú và Hải quan Hoa Kỳ (ICE) săn đuổi.

Cộng đồng người nhập cư Haiti có lẽ là những người sợ hãi nhất. Việc đội tuyển nước nhà dự World Cup là một sự kiện mang ý nghĩa lịch sử đối với cộng đồng người Haiti tại Mỹ. Nhưng có lẽ ít ai trong số họ dám lộ mặt xem đội tuyển thi đấu hoặc thậm chí hát khi quốc ca vang lên. Vì họ sợ bị lộ mặt và rơi vào tầm ngắm của ICE.

Đối với Emile, một tài xế xe tải ngoài 40 tuổi gốc Haiti đang sống tại bang Ohio thì niềm tự hào dân tộc đang đi kèm với nỗi lo bị trục xuất. "Được hát quốc ca của đất nước mình trên một sân vận động trước toàn thế giới là khoảnh khắc lịch sử mà không ai muốn bỏ lỡ", anh chia sẻ. "Nhưng tôi phải suy nghĩ lại. Tôi không muốn bị lực lượng ICE bắt giữ". Thậm chí, luật sư của Emile đã khuyên anh không nên di chuyển bằng máy bay để tránh rủi ro bị chặn lại tại các sân bay.

Nhiều CĐV nhập cư cũng có thể bị tóm nếu đến fanzone

Tại World Cup sắp tới , Haiti sẽ đối đầu với những đối thủ lớn như Brazil tại Philadelphia và Morocco tại Atlanta nhưng giống như Emile, nhiều người hâm mộ sẽ không dám đến sân cổ vũ. Nỗi sợ hãi của họ phản ánh tâm lý chung của hàng trăm ngàn người nhập cư trong bối cảnh Mỹ đang siết chặt các chính sách.

Hiện có khoảng 87.000 người gốc Haiti đang sinh sống tại Massachusetts, biến bang này thành một trong những trung tâm lớn nhất của cộng đồng người hải ngoại tại Mỹ. Và gần như tất cả trong số đó đều không dám lộ mặt ở dịp World Cup.

Kêu gọi FIFA cứu giúp

Bà Monica Sarmiento, thành viên của tổ chức bảo vệ người nhập cư tại bang Virginia, nhận định: "Khoảng 70% số người bị bắt giữ, giam cầm và trục xuất hoàn toàn không có tiền án tiền sự. Sự phẫn nộ đối với ICE còn lên đến đỉnh điểm sau khi các đặc vụ của cơ quan này nổ súng bắn chết 2 người biểu tình tại Minneapolis".

Chưa dừng lại ở đó, chính phủ Mỹ đang lên kế hoạch chấm dứt Quy chế Bảo vệ Tạm thời - cơ sở pháp lý giúp những người nhập cư tránh bị trục xuất về Haiti. Nếu quy chế này bị chấm dứt, Emile hay hàng vạn người Haiti trên đất Mỹ càng có lý do phải lo lắng.

Không chỉ người hâm mộ, ngay cả những nhân viên làm việc tại các sân vận động cũng cảm thấy bất an. Tại Los Angeles, đại diện cho khoảng 2.000 nhân viên ngành dịch vụ tại sân vận động đắt đỏ nhất thế giới SoFi, đã tuyên bố sẽ đình công nếu các đặc vụ ICE được triển khai tại đây trong thời gian diễn ra World Cup.

Cộng đồng người nhập cư đang kêu gọi FIFA giúp đỡ

Isaac Martinez, một đầu bếp tại sân vận động, phát biểu: "ICE không có vai trò gì trong những trận đấu này. Chúng tôi không muốn phải nơm nớp lo sợ khi đến chỗ làm hay lúc trở về nhà". Các nhân viên yêu cầu FIFA cam kết không chia sẻ thông tin cá nhân của người lao động với các cơ quan tình báo hay ICE.

Không chỉ CĐV Haiti, những người đến từ các quốc gia Mỹ Latin khác cũng chung nỗi sợ. Nguy cơ họ bị ICE rà soát xung quanh các sân vận động hoặc khu fanzone là hiện hữu. Theo nghiên cứu, ở các thành phố tổ chức World Cup như Miami, Los Angeles, Dallas và New York, có khoảng 20% dân số trong diện "báo động đỏ" như vậy.

Từng có trường hợp một người xin tị nạn đã bị ICE bắt và trục xuất sau khi cùng các con đến xem trận chung kết FIFA Club World Cup tại New Jersey vào năm ngoái. Trước tình trạng này, người hâm mộ càng cảm thấy bất an về rủi ro bị ICE sờ gáy nếu lộ mặt đi xem World Cup, không chỉ ở sân bóng mà tại bất cứ địa điểm công cộng nào.