ĐT Nepal trong lễ xuất quân trước khi sang Việt Nam chơi 2 trận vòng loại Asian Cup 2027.

Trước khi khởi hành đến Việt Nam để chuẩn bị cho hai trận đấu vào ngày 9/10 và 14/10 tại vòng loại Asian Cup 2027, HLV Matt Ross của ĐT Nepal nói rằng đội tuyển bóng đá muốn noi gương đội tuyển cricket, tạo nên kỳ tích bằng cách đánh bại ĐT Việt Nam.

Bóng đá có lịch sử lâu đời ở Nepal và trở thành môn thể thao yêu thích được yêu thích nhất. Tuy nhiên thành công lại luôn lẩn tránh họ. World Cup là một giấc mơ xa vời. Thậm chí Asian Cup họ cũng chưa một lần góp mặt. Trong khi đó cricket lại đang phát triển rất nhanh, đồng thời tạo ra nhiều dấu ấn đáng chú ý. Vào năm ngoái, đội tuyển cricket nam Nepal lần thứ hai giành quyền tham dự World Cup T20, và hiện đang thi đấu một loạt trận T20.

Nhiều thập niên trước, bóng đá tại Nepal có thể đảm bảo cả danh tiếng lẫn tiền bạc. Vậy nên mới có chuyện Ashok KC, một ngôi sao cricket danh tiếng quyết định chuyển sang gắn bó với bóng đá. Nhưng bây giờ lại là kịch bản trái ngược. Paras Khadka, người đã chiến thắng trong cuộc tuyển chọn để lọt vào danh sách tuyển U17 bóng đá quốc gia bất ngờ quyết định theo đuổi môn cricket. Bây giờ anh trở thành đội trưởng của tuyển cricket Nepal, dẫn dắt đội tới những chiến tích phi thường.

HLV Matt Ross hy vọng các cầu thủ của ông học theo gương đội cricket.

Paras đã nhìn thấy trước tương lai tươi sáng của môn cricket, dù tại Nepal môn này chịu định kiến là dành cho người giàu. Để chơi cricket cần đầu tư rất nhiều tiền vào gậy, bóng, wicket và sân. Bóng đá thì đơn giản hơn. Điều ngạc nhiên là giới trẻ Nepal ngày càng thích cricket hơn bóng đá. Ngay cả những giai đoạn bất ổn chính trị, xung đột nội bộ và khủng hoảng kinh tế, cricket Nepal vẫn vượt lên, trở thành biểu tượng thành công và truyền cảm hứng cho người dân thông qua thể thao.

Điều này khá kỳ lạ bởi bóng đá có nền tảng khá vững chắc nhờ sự bảo trợ của chính phủ, đưa đến sự ra đời của các CLB và hệ thống các giải đấu. Tuy nhiên do cách điều hành cứng nhắc, tầm ảnh hưởng của bóng đá chỉ nằm trong phạm vị thủ đô Kathmandu. Ngược lại, cricket liên tục mở rộng đến tận làng xã, vừa thu hút tối đa tài năng vừa nhận được vô số hợp đồng thương mại.

Theo cựu chủ tịch Hiệp hội Cricket Nepal (CAN), Binay Raj Pandey, việc cricket vượt lên trên bóng đá chủ yếu nhờ hiệu quả quản lý. Tờ NepalNews cho hay, ngân sách hàng năm dành cho bóng đá Nepal lên đến 1,56 tỷ rupee còn tổng ngân sách của môn cricket chỉ khoảng 700 triệu rupee mỗi năm.

ĐT Nepal tập luyện tại quê nhà Nepal.

Thế nhưng chính Phó Chủ tịch LĐBĐ Nepal (ANFA) Shahi thừa nhận, việc thiếu khả năng lãnh đạo, tính minh bạch và tầm nhìn xa đã khiến bóng đá nước này suy yếu. Cho đến nay ANFA vẫn chưa có nổi một sân vận động riêng. Sân vận động Dasharath thuộc Hội đồng Thể thao Quốc gia và cũng không đủ điều kiện cho các trận đấu quốc tế.

Trong quá trình chuẩn bị cho hai trận đấu với ĐT Việt Nam, hậu vệ đội phó Rohit Chand than thở rằng việc không được đá sân nhà là bất lợi lớn cho ĐT Nepal. Bên cạnh đó, vì giải vô địch quốc gia Nepal không được tổ chức trong 3 năm qua khiến các cầu thủ ít được thi đấu. "Không chơi bóng thường xuyên khiến thể lực của chúng tôi không đảm bảo. Bên cạnh đó, tình hình tài chính cũng rất không ổn", Chand nói.

Trong bối cảnh một cầu thủ nam cricket hạng D có thể kiếm được 35.000 rupee mỗi tháng khi trong thời gian tập trung đội tuyển (nữ cùng hạng là 20.000 rupee) thì các cầu thủ bóng đá được triệu tập đội tuyển chỉ nhận 18.500 rupee, nhưng thường xuyên bị trả chậm. Không ngạc nhiên khi thành tích của ĐT Nepal có xu hướng đi xuống. Tại bảng F vòng loại Asian Cup 2027, ngoài việc xếp cuối bảng, họ còn gây thất vọng khi lần đầu trong lịch sử nhận thất bại trước Lào.

Nhưng bất chấp các khó khăn, HLV Ross vẫn mong đợi học trò của ông làm nên điều phi thường như đồng nghiệp chơi cricket. Đó có vẻ là giấc mơ khó thành hiện thực.