Nghị sĩ Nga từng là cao thủ võ thuật, biệt danh 'quái thú khổng lồ'

Nikolai Sergeevich Valuev (sinh ngày 21/8/1973) là một chính trị gia và nhân vật thể thao nổi tiếng ở Nga. Trong sự nghiệp quyền Anh chuyên nghiệp, Valuev thi đấu ở hạng nặng và đạt nhiều thành tựu: Huân chương Thể thao Danh dự Nga (2020), vô địch thế giới hạng nặng WBA (2005–2007, 2009), vô địch tạm thời WBA (2008–2009), vô địch Hiệp hội Quyền Anh châu Á - Thái Bình Dương (PABA, 2000) và vô địch Nga hạng nặng chuyên nghiệp (1999).



Sự nghiệp võ thuật lẫy lừng

Với chiều cao 2,13 m (7 feet) và cân nặng đỉnh điểm lên tới 151 kg, Valuev được biết đến là nhà vô địch thế giới cao nhất và nặng nhất trong lịch sử quyền Anh.

Dù có chiều cao ngoại cỡ, Nikolai Valuev lại sinh ra trong một gia đình có cha mẹ đều cao 1m65: Sergei Nikolaevich Valuev và Nadezhda Mikhailovna Valueva. Ông nội của Valuev, một người Tatar, được mô tả có vóc dáng “khổng lồ”. Ban đầu, Valuev cho rằng kích thước lớn của mình là do di truyền, phủ nhận các vấn đề y tế như bệnh khổng lồ hoặc to đầu chi. Tuy nhiên, năm 2009, ông được chẩn đoán mắc bệnh to đầu chi (acromegaly).

Trước khi đến với quyền Anh, Valuev đã thử sức với nhiều môn thể thao. “Tôi bắt đầu với môn ném đĩa và từng đạt nhiều danh hiệu cao. Sau đó tôi chơi bóng rổ vài năm. Khi Liên Xô tan rã, tôi phải làm nhiều công việc vất vả như bồi bàn, nông dân... Tôi bắt đầu tập boxing khi 20 tuổi, và nó đã cứu sống tôi”, Valuev nhớ lại.

Valuev ra mắt quyền anh chuyên nghiệp vào tháng 10/1993. Huấn luyện viên đầu tiên của ông là Oleg Shalaev, sau đó là Manvel Gabrielyan (từ năm 2000), và ông ký hợp đồng với nhà quảng bá Đức Wilfried Sauerland vào năm 2004.

Nikolai Valuev cao hơn 2m

Năm 2005, Valuev đánh bại John Ruiz, trở thành nhà vô địch WBA cao nhất và nặng nhất lịch sử (147 kg). Ông mất danh hiệu vào ngày 14/4/2007 trước Ruslan Chagaev. Sau đó, Valuev đổi huấn luyện viên sang Alexander Zimin và thắng Jean-Francois Bergeron bằng quyết định đồng thuận vào ngày 29/9/2007.

Ngày 16/2/2008, Valuev đánh bại Siarhei Liakhovich trong trận loại trực tiếp, giành quyền tái đấu Chagaev. Tuy nhiên, Chagaev rút lui vì chấn thương, và Valuev tái đấu John Ruiz vào ngày 30/8/2008, giành lại danh hiệu WBA bằng chiến thắng nhờ quyết định đồng thuận (114–113, 116–113, 116–111).

Tháng 12/2008, Valuev bảo vệ danh hiệu trước Evander Holyfield, thắng bằng quyết định đa số (116–112, 115–114, 114–114) trong một trận đấu thiếu sôi nổi dẫn đến tranh cãi và cuộc điều tra từ WBA.

Chiếc trán đặc biệt của Nikolai Valuev

Ngày 7/11/2009, ông thua David Haye bằng quyết định đa số (116–112, 116–112, 114–114), đánh dấu trận đấu cuối cùng trong sự nghiệp. Đáng chú ý, trận đấu này được gọi là “David và Goliath”. Tại buổi cân trước trận đấu diễn ra vào tháng 11/2009 ở Nuremberg, Đức, Haye (cao 1m91) nặng 217 pound (khoảng 98,4kg). Trong khi đó, Valuev nặng tới 316 pound (khoảng 143,3kg), tức hơn Haye gần 100 pound (khoảng 45kg). Trận thua của Valuev là cú sốc ở thời điểm đó. Ít ai lường trước võ sĩ cao to hơn như Valuev lại bại trận.

"Cái đầu của Valuev cứng như gạch, là thứ cứng nhất tôi từng đấm vào", Haye nói sau trận đấu. Võ sĩ này tuyên bố: "Tôi khá chắc tay mình đã bị gãy, nhưng cái giá đó xứng đáng để trở thành nhà vô địch hạng nặng thế giới."

Trận đấu giữa Nikolai Valuev và David Haye được gọi là "trận đấu giữa David và Goliath"

Valuev tuyên bố giải nghệ vào ngày 10/11/2009, ba ngày sau trận thua David Haye. Năm 2010, bác sĩ của Valuev xác nhận ông mắc các vấn đề nghiêm trọng về xương và khớp do bệnh to đầu chi. Ông trải qua 2 ca phẫu thuật, bao gồm 1 ca ở Đức và 1 ca tại Trung tâm Nghiên cứu Y khoa V.A. Almazov ở St. Petersburg, nhưng khối u não lành tính không thể loại bỏ hoàn toàn. Năm 2013, Valuev khẳng định không trở lại quyền Anh do lời khuyên y tế.

Thành tích chung cuộc của Valuev là 50 trận thắng – 2 thua, 34 trận knock-out. Valuev chưa từng bị knock-out, cả nghiệp dư lẫn chuyên nghiệp. Năm 2011, Valuev được bầu vào Quốc hội Nga. Đây được xem là đoạn kết trang trọng của Valuev sau một sự nghiệp boxing huy hoàng.

Biệt danh “Quái thú phương Đông”

Với vóc dáng to cao với chiếc trán đặc biệt, Valuev bị gán biệt danh “Quái thú phương Đông” hay “Quái vật nước Nga”. Don King, nhà tổ chức quyền anh, không ngần ngại gọi Valuev là " kỳ quan thứ tám của thế giới. Người khổng lồ đỏ vui vẻ. King Kong. Anh ta bưng cả tòa Empire State Building. Nhanh hơn đạn. Nhảy qua Sears Tower. Là chim? Là máy bay? Không – là Super Nikolai Valuev!”.

Tờ The Guardian từng mô tả về thể hình của Valuev: “ Vóc dáng của gã khổng lồ đến từ St. Petersburg này là một rào cản không thể vượt qua với nhiều đối thủ. Chiếc cằm của Valuev với phần lớn đối thủ vẫn là một giấc mơ xa vời”.

Nikolai Valuev cao hơn tất cả

Nhà tổ chức Kellie Maloney mô tả về Valuev: "Tôi đã yêu mến con người này. Tôi từng làm việc với những tay đấm hạng nặng như Lennox Lewis và Julius Francis, nhưng anh chàng này (Valuev) là quái vật của mọi quái vật!

Nhà tổ chức Kalle Sauerland – người cùng cha mình xây dựng sự nghiệp cho Valuev – chia sẻ: “ Chúng tôi đã biến Valuev từ ‘hiện tượng rạp xiếc’ thành nhà vô địch hạng nặng đầu tiên của Nga".

"Có nhiều người to lớn. Hãy gộp Anthony Joshua, Tyson Fury và Deontay Wilder lại, bạn sẽ được Valuev! Anh ấy khổng lồ”, Kalle Sauerland khẳng định.

Dù to con nhưng Valuev không phải tay đấm nặng đô như người ta tưởng. “Tốc độ đấm của anh ấy như thể bạn gửi email vậy – mất thời gian để đi từ đầu này cơ thể sang đầu kia,” Sauerland hài hước mô tả.

Dù vậy, chính vì kỹ năng jab (đấm thẳng tay trước) hiệu quả, kết hợp với khả năng giữ khoảng cách tốt và thể lực bền bỉ, Valuev đã thắng nhiều đối thủ lớn. Trên một chuyến bay 5 giờ sáng từ Moscow, Sauerland từng thấy Valuev nằm choán cả dãy ghế hạng nhất mà vẫn phải cong người mới đủ chỗ.

Nikolai Valuev giờ đã trở thành chính trị gia

Trong trận bảo vệ đai năm 2009, Haye châm chọc Valuev: “ Nhìn anh ta, tôi tưởng đang xem phim Lord of the Rings. Đấu vật với người lông lá như thế thì thật kinh khủng”.

Hiển nhiên là Valuev không thích những biệt danh mà người ta đặt cho mình. “Cha mẹ tôi gọi tôi là Nikolai", Valuev nói. “Tôi họ Valuev. Tôi là Nikolai Valuev. Với tôi, không có cái tên nào khác. Mấy biệt danh đó dành cho trẻ con.”

Sau khi treo găng, Valuev lấn sân phim ảnh, đóng vai chính trong một bộ phim về võ sĩ quyền Anh, rồi gây sốc khi trở thành MC cho một chương trình thiếu nhi nổi tiếng của Nga.

Ông kết hôn với người vợ cao chỉ 1m57 và từng làm thơ tặng cô. Valuev đọc sách, chơi cờ, nghe nhạc cổ điển. Giờ đây, Valuev là một nghị sĩ tại Điện Kremlin, nơi người ta phải chế riêng một chiếc ghế phù hợp với thân hình của ông.

Trong cuốn "The Greatest Sport of All: An Inside-Look at Another Year in Boxing", Valuev nói: “Tôi không phải cái máy. Không phải miếng thịt. Không phải trò hề rạp xiếc. Tôi là con người. Tôi có cảm xúc. Tôi có gia đình, bạn bè. Tôi yêu âm nhạc, yêu sách. Nhưng nhiều người không nhìn tôi như con người – họ chỉ thấy kích thước của tôi. Họ làm rùm beng mọi thứ. Tôi cố không để bụng, vì họ không biết tôi là ai. Nhưng có lúc điều đó làm tôi tổn thương.”