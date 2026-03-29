Mới đây, người hâm mộ điền Việt Nam xôn xao trước video ghi lại cảnh tập luyện của vận động viên điền kinh Huỳnh Thị Mỹ Tiên. Chỉ trong một thời gian ngắn, đoạn clip đã thu hút hơn 2,8 triệu lượt xem cùng hàng chục nghìn lượt tương tác.

Trong video, Mỹ Tiên thực hiện những bước chạy bứt tốc mạnh mẽ, thanh thoát mà người xem ví von là đang "bật chế độ bay". Tuy nhiên, điều khiến dân mạng "dậy sóng" hơn cả chính là vóc dáng cực phẩm của cô gái sinh năm 1999. Với bộ đồ tập bó sát, Mỹ Tiên khéo léo khoe trọn cơ bụng 6 múi săn chắc cùng đôi chân dài đầy sức mạnh, thành quả của hàng ngàn giờ tập luyện khổ cực trên đường chạy. Nhìn cách Mỹ Tiên tập luyện khiến dân tình còn không thể tin vào mắt mình.

Đằng sau vẻ ngoài của một "hot girl" là một ý chí thép. Huỳnh Thị Mỹ Tiên hiện là gương mặt chủ chốt của đội tuyển điền kinh quốc gia ở nội dung 100m rào nữ.

Dù sở hữu tiềm năng lớn, con đường sự nghiệp của Mỹ Tiên không hề trải đầy hoa hồng. Cô từng có giai đoạn rơi vào khủng hoảng vì chấn thương dai dẳng và những lần lỡ hẹn với huy chương, thậm chí có lúc đã nghĩ đến việc giải nghệ. Thế nhưng, bằng nghị lực phi thường, cô đã đánh dấu sự trở lại ngoạn mục tại SEA Games 32 (2023).

Tại đây, Mỹ Tiên đã khiến cả đấu trường vỡ òa khi cán đích đầu tiên với thông số 13 giây 50, chính thức trở thành "nữ hoàng vượt rào" của khu vực. Tấm HCV này không chỉ là lời khẳng định cho tài năng mà còn là phần thưởng xứng đáng cho sự kiên trì không bỏ cuộc của cô gái trẻ.

Vóc dáng cực khoẻ khoắc của Mỹ Tiên (Ảnh: FBNV)

Trong giới điền kinh, Mỹ Tiên được mệnh danh là một trong những "visual" hàng đầu. Khác với vẻ đẹp mong manh thường thấy, cô mang đến một hình ảnh rạng rỡ, tràn đầy năng lượng và cơ bắp khỏe khoắn. Phong cách đời thường của cô cũng nhận được nhiều lời khen ngợi khi luôn giữ được sự trẻ trung, năng động nhưng không kém phần quyến rũ.